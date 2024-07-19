Парламент начнет обсуждать законопроекты уже в этом месяце.

В условиях продолжающейся агрессии РФ правительство Украины планирует повысить налоги на различные товары, начиная от топлива и табачных изделий и заканчивая продажей новых транспортных средств, чтобы подкрепить свой слабый бюджет. Это должно стать первым повышением налогов в стране после полномасштабного вторжения России более двух лет назад, пишет Bloomberg.

Издание, со ссылкой на украинский Минфин, отмечает, что три четверти средств из необходимых 500 млрд гривен будет получено за счет внутренних заимствований и избыточных доходов госбюджета за первое полугодие и одну четверть за счет налогообложения.

Самые высокие ставки налога будут применяться к ряду видов деятельности, таких как первая регистрация частных транспортных средств (15% от стоимости автомобиля) и продажа ювелирных изделий (до 30% от продажной цены). Продажи недвижимости также будут облагаться новым 5% налогом. По оценкам правительства, эти изменения могут принести нынешнему бюджету 125 миллиардов гривен.

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Военный сбор, введенный в Украине в 2014 году как основной источник финансирования Вооруженных сил, также планируется увеличить для физических лиц с 1,5% до 5%.

Кроме этого, вводится акцизный налог на сладкие напитки в размере 0,1 евро за 1 литр сладкого напитка. Также с 1 сентября будут увеличены акцизы на табак и топливо. По расчетам Министерства финансов, эти виды налогов принесут в госбюджет 16,9 млрд гривен.

"Ожидается, что парламент начнет обсуждать законопроекты уже в этом месяце", - говорится в материале.

Повышение налогов в Украине

18 июля правительство представило законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов, в частности, повышение военного сбора и распространение его на ряд операций.

В тот же день Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Согласно тексту закона, постепенно, до 2028 года, ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и в 2028 году составят 359 евро за 1000 л бензина, 330 евро за 1000 л дизельного топлива и 70 евро за 1000 л сжиженного газа.

4 июня народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Предполагается, что в 2025 году он увеличится на 23%, а затем, в 2026-2028 годах, будет расти на 5% ежегодно.

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