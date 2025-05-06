Инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24 процента в 2024 году.

Война в Украине и попытка Европы избавиться от зависимости от США стала причиной быстрого роста многих европейских стартапов в сфере оборонных технологий, благодаря тому, что инвесторы вкладывают в эти компании сотни миллионов евро. Как пишет Financial Times, согласно данным Инновационного фонда НАТО и исследовательской группы Dealroom, инвестиции в европейские стартапы, работающие в сфере обороны и смежных технологий, выросли на 24 процента в 2024 году - до 5,2 млрд долларов.

Так, две европейские компании по производству разведывательных беспилотников, Quantum Systems и Tekever – получают сотни миллионов евро инвестиций, и теперь каждый из стартапов оценивают более чем в 1 млрд евро.

Так, мюнхенская компания Quantum Systems привлекла 160 млн евро под руководством Balderton Capital, что стало первой инвестицией лондонской венчурной фирмы в оборонные технологии, наряду со стратегическими спонсорами Hensoldt и Airbus Defence and Space.

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Сумма сделки, в которую также вошли другие инвесторы, включая американского венчурного капиталиста и соучредителя Palantir Питера Тиля, повысила оценку Quantum до более 1 млрд евро.

"Цель — сделать поле боя прозрачным и иметь воздушную разведку в реальном времени с каждой части линии фронта. Вы можете стрелять, только если знаете, куда стрелять. Поэтому вам нужны глаза в небе", — сказал Флориан Сейбель, соучредитель и соучредитель Quantum Systems.

Компания Tekever, основанная в Португалии в 2001 году, также заявила, что привлекла десятки миллионов евро от своих существующих инвесторов. Ее новая оценка "превышает 1 млрд фунтов стерлингов", — сообщил FT генеральный директор Tekever Рикардо Мендес.

Как отметил Мендес, война в Украине заставила каждое правительство "в Европе осознать, что характер технологий, используемых в этой области, изменился".

Спрос был таким, что Tekever "более чем вдвое" увеличивает свои производственные мощности каждый год. В этом году компания рассчитывает произвести более 200 систем. По его словам, одна из самых больших проблем заключается в том, насколько быстро отрасль может масштабироваться.

Tekever, которая также ведет операции в Великобритании, производит беспилотники с поддержкой ИИ для миссий по наблюдению и разведке. Два ее беспилотника, AR3 и AR5, широко использовались в Украине, позволяя наносить точные удары с использованием разведывательной информации в реальном времени. Среди других клиентов — Европейское агентство по безопасности на море и Министерство внутренних дел Великобритании.

Европейское оружие

Ранее в The Times писали, что Британия планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. На территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

В то же время сообщалось, что британские войска, готовящиеся к будущему конфликту с Россией, столкнулись с неожиданным препятствием в обучении ведению войны с использованием беспилотников. Из-за жестких правил безопасности от Минобороны Британии солдатам запрещено запускать беспилотники над своими товарищами или использовать оборудование для глушения сигналов.

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