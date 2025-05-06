Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 46,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 мая, снизился на 3 копейки и в среднем составляет 41,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался неизменным и составляет 47,60 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,80 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,30 грн/евро, а курс продажи - 47,06 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 6 мая, составляет 94 452 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 930 120 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,19 грн за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

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