Кабмин готовит законопроект, который предусматривает повышение военного сбора и не только.

Кабинет министров готовится принять законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор вырастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях. Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, правительственный законопроект предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс Украины. В частности, предусматривается повышение ставки военного сбора с доходов до 5%.

Документ также предусматривает уплату военного сбора в размере 5% от двух минимальных заработных плат ФЛП – плательщиками единого налога 1, 2 и 4 групп. ФЛП – плательщики единого налога 3 группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.

Видео дня

Для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы) военный сбор будет составлять 1% от дохода.

Другие новации законопроекта:

военный сбор в размере 5% от стоимости банковских металлов будут платить юридические и физические лица, осуществляющие операции по приобретению у банков банковских металлов;

30% от стоимости реализованных ювелирных изделий будут платить предприятия, учреждения и организации и ФЛП, осуществляющие розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней;

уплата 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству);

уплата 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

уплата 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, которые предоставляют услуги мобильной связи.

Также законопроект предусматривает установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим, в размере 0,5 минимальной заработной платы в расчете на 1 куб. м резервуаров для хранения бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Кроме этого, устанавливается специфическая ставка акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр сладкого напитка. По словам Железняка, ожидаемый эффект от повышения налогов составит 140 млрд грн.

Следует отметить, что правительство должно подать соответствующий законопроект в Верховную Раду, где он должен пройти два чтения. Только потом его сможет подписать президент.

Повышение налогов в Украине

Сегодня, 18 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который предусматривает постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Ранее в Украине обсуждали повышение налогов из-за серьезного дефицита государственного бюджета в части военных расходов. В частности, обсуждалось повышение военного сбора до 5%, распространение его на ФЛП и повышение НДС с 20% до 23%.

Вас также могут заинтересовать новости: