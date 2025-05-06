Рианна беременна в третий раз (фото)

Певица поделилась радостной новостью на модном событии года.

Известная певица Рианна объявила о своей третьей беременности. 37-летняя артистка появилась на Met Gala 2025 в строгом костюме с пиджаком, сквозь который заметен ее округлившийся животик.

Стоит отметить, что артистка состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. В мае 2022 года они впервые стали родителями. У пары родился сын Ноа. А уже через год Рианна заявила о второй беременности. В августе 2023-го она родила сына Риота.

Интересно, что о второй беременности Рианна заявила сюрпризом. Она выступила на "Супербоуле", во время которого и показала свой округлившийся животик.

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Чем известна Рианна

Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Является обладательницей восьми "Грэмми", шести American Music Awards и специальной награды Icon Award, восемнадцати наград Billboard Music Awards.

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