Netflix показал тизер третьего сезона 'Игры в кальмара': дата выхода

Также известна дата выхода.

Стриминговый сервис Netflix презентовал тизер третьего сезона нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара". Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение на участие в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (31,7 млн долларов США).

17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix. А уже 26 декабря 2024 года вышел второй сезон сериала.

Стоит отметить, что "Игра в кальмара" настолько популярна, что создатели решили продлить ее еще на один сезон. Премьера финального третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года.

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Создателем сериала, режиссёром и автором сценария всех его эпизодов является Хван Дон Хёк.

Интересно, что поклонники сериала уже с нетерпением ждут выхода третьего сезона. В комментариях они пишут:

"Это, наверное, будет очень крутой сезон"

"В первом сезоне персонажи были более интересны, во втором они были не очень выразительны. Надеюсь, финальный сезон не испортит впечатление"

"Жду! Вот это подарок будет на мой день рождения"

Напомним, ранее вышел трейлер психологического хоррора "Легенда" от продюсера Джордана Пила.

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