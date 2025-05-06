Netflix показал тизер третьего сезона 'Игры в кальмара': дата выхода

Стриминговый сервис Netflix презентовал тизер третьего сезона нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара". Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение на участие в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (31,7 млн долларов США).
17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix. А уже 26 декабря 2024 года вышел второй сезон сериала.
Стоит отметить, что "Игра в кальмара" настолько популярна, что создатели решили продлить ее еще на один сезон. Премьера финального третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года.
Создателем сериала, режиссёром и автором сценария всех его эпизодов является Хван Дон Хёк.
Интересно, что поклонники сериала уже с нетерпением ждут выхода третьего сезона. В комментариях они пишут:
- "Это, наверное, будет очень крутой сезон"
- "В первом сезоне персонажи были более интересны, во втором они были не очень выразительны. Надеюсь, финальный сезон не испортит впечатление"
- "Жду! Вот это подарок будет на мой день рождения"
Напомним, ранее вышел трейлер психологического хоррора "Легенда" от продюсера Джордана Пила.