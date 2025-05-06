Если сейчас одно из предприятий в Украине изготавливает всего несколько сотен таких БПЛА, то к концу лета цифра увеличится до 10 тысяч.

Беспилотники кардинально изменили ход войны в Украине. Теперь командиры сидят в бункерах и следят за мониторами, пока разведывательные дроны ищут цели на земле. Как только цель обнаружена, по ней может быть нанесён удар артиллерией, миномётами, либо дронами-бомбардировщиками и FPV.

Проблема в том, что более половины беспилотников в воздухе теряются из-за систем РЭБ или поломок. Но новое пополнение в арсенале обеих сторон показывает гораздо лучшую эффективность, пишет The Economist.

Речь идет об волоконно-оптических БПЛА, у которых нет радиосигнала, который можно было бы засечь или заглушить, и их становится крайне сложно остановить.

Видео дня

Сообщается, что на одном из заводов в Киеве производство таких дронов увеличивается — с 600 единиц в месяц до ожидаемых 10 000 к концу лета. Речь идет о компании 3DTech — одной из 11 украинских компаний, которые занимаются дронами на оптоволокне.

Кроме того, компания ежемесячно также производит около 3000 комплектов для модернизации уже имеющихся дронов. "Командир подразделения беспилотников "Тайфун" Михаил настроен оптимистично: сейчас 20% его дронов относятся к новому типу, но он считает, что к лету они будут составлять большинство", - пишет СМИ.

В отличие от обычных беспилотников, волоконно-оптические управляются с помощью сверхтонкой нити, напоминающей леску — аналогично управляемым по проводу ракетам, впервые применённым ещё в 1945 году.

Такие дроны не только сложно сбить. Благодаря кабелю обеспечивается кристально чёткая передача изображения оператору. Разница — как между мутной картинкой старого телевизора 1970-х годов и изображением в HD, объясняет Юрий Ганусьяк, чья компания поставляет аккумуляторы для производителей дронов.

Что еще известно об волоконно-оптических дронах

К концу прошлого года их начала массово использовать Россия. Журналисты отмечают, что именно эти БПЛА сыграли важную роль в наступлении России в Курской области. Украина присоединилась к этой практике лишь через несколько месяцев. Сейчас эти БПЛА уже активно применяются на восточном фронте.

Параллельно развитию собственных возможностей, Украина нанесла удар по заводу в российском Саранске. Сообщается, что на нем производилось оптоволокно. В Украине же до сих пор такие кабеля не изготавливались. Только в этом месяце 3DTech начнёт тестирование собственного кабеля, отмечают журналисты.

До этого момента, по словам технического директора 3DTech Алексея Жулинского, на рынке доминировали китайские производители. "Российские и украинские закупщики буквально сталкиваются друг с другом на китайских заводах в борьбе за партию этой продукции. При этом предоплаченные заказы украинцев иногда "перехватываются" россиянами, предлагающими более высокую цену, что хоть и не останавливает сами поставки, но задерживает их", - говорится в тексте.

Другие подробности об этих дронах

В отличие от воздушного змея, у волоконно-оптического дрона катушка кабеля летит вместе с ним, разматываясь в воздухе. На заводе Жулинского ряды 3D-принтеров непрерывно печатают такие устройства. Ранее использовавшиеся китайские катушки были ненадёжны, и именно это было одной из причин, по которой дроны первого поколения и вовсе не достигали целей. Сейчас же 80% дронов успешно выполняют миссии.

Хотя, по словам командира артиллерийско-дронового подразделения Ольги Бигар, такие дроны "тяжелы", и на обучение пилота уходит несколько месяцев. Кабель может запутаться в деревьях, а на солнце он блестит, что может выдать местоположение не только дрона, но и его оператора.

Кроме того, радиус действия ограничен 10–15 км, что означает, что оператор должен находиться в непосредственной близости от линии фронта, чтобы поражать цели в глубине вражеской территории.

При этом уже тестируется противодействие таким дронам. Обе стороны устанавливают сети над важными дорогами и позициями, хоть их эффективность и невысока. Если дрон слышен в воздухе, солдаты пытаются сбить его из дробовиков. 3DTech даже тестирует беспилотник, оснащённый обрезом для борьбы с другими дронами.

СМИ пишет, что, возможно, дроны на оптоволокне — это следующий большой шаг в развитии БПЛА, но это лишь временное решение, призванное обойти средства РЭБ.

Настоящей целью украинской оборонной промышленности остаётся создание лазерного оружия, способного ослеплять или выводить из строя электронику любого входящего дрона, ракеты, самолёта или вертолёта.

Другие новости об использовании беспилотников на войне

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины есть "козырь" в борьбе с Россией. Украинские военные добились огромного прогресса, практически в одиночку изменив форму современной войны.

Однако Россия тоже не стоит на месте. Оккупанты переходят на групповые пуски реактивных БпЛА. Их командование полностью удовлетворено апрельскими результатами применения таких БПЛА. В мае планируются испытания групповых пусков по 2-3-4 единицы.

Вас также могут заинтересовать новости: