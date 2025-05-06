Военный рассказал, намерены ли оккупанты выйти к админграницам Днепропетровщины

Военный отметил, что на Покровском направлении активность россиян сильно возросла.

Российские оккупанты все еще намерены выйти на административные границы Днепропетровской области. Тем не менее украинские военные максимально обороняют их. Об этом заявил в эфире "Громадського радио" начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула.

В частности, военный отметил, что на Покровском направлении активность россиян сильно возросла.

"Реально у противника есть намерение выйти к админграницам Днепропетровской области, но тем не менее, наши подразделения максимально обороняют админграницы области. Там действительно хорошо построена эшелонированная оборона в инженерном плане. Очень много барьерных рубежей для противника. Если смотреть в сторону населенного пункта Успеновка, то там дальше, до админграницы идет барьерный рубеж в виде реки. То есть, противнику будет очень сложно пересечь ее, чтобы продвинуться к админграницам Днепропетровской области", - рассказал Чучула.

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Майор добавил, что оккупанты хотят выйти к админграницам Днепропетровской области, чтобы занять Донецкую область в пределах ее админграниц.

Эксперт оценил попытки РФ дойти до Днепропетровской области

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал, что россияне спешат дойти до Днепропетровской области и это может быть связано с их планами окружить Покровск. Он добавил, что Россия может попытаться обойти Покровск с западных границ Днепропетровской области. В частности, по мнению эксперта, Россия может планировать таким образом обрезать трассу Покровск-Павлоград.

"И таким образом город Покровск, по их расчетам, будет обречен", - сказал Ступак.

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