Военный рассказал, намерены ли оккупанты выйти к админграницам Днепропетровщины

Российские оккупанты все еще намерены выйти на административные границы Днепропетровской области. Тем не менее украинские военные максимально обороняют их. Об этом заявил в эфире "Громадського радио" начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула.
В частности, военный отметил, что на Покровском направлении активность россиян сильно возросла.
"Реально у противника есть намерение выйти к админграницам Днепропетровской области, но тем не менее, наши подразделения максимально обороняют админграницы области. Там действительно хорошо построена эшелонированная оборона в инженерном плане. Очень много барьерных рубежей для противника. Если смотреть в сторону населенного пункта Успеновка, то там дальше, до админграницы идет барьерный рубеж в виде реки. То есть, противнику будет очень сложно пересечь ее, чтобы продвинуться к админграницам Днепропетровской области", - рассказал Чучула.
Майор добавил, что оккупанты хотят выйти к админграницам Днепропетровской области, чтобы занять Донецкую область в пределах ее админграниц.
Эксперт оценил попытки РФ дойти до Днепропетровской области
Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал, что россияне спешат дойти до Днепропетровской области и это может быть связано с их планами окружить Покровск. Он добавил, что Россия может попытаться обойти Покровск с западных границ Днепропетровской области. В частности, по мнению эксперта, Россия может планировать таким образом обрезать трассу Покровск-Павлоград.
"И таким образом город Покровск, по их расчетам, будет обречен", - сказал Ступак.