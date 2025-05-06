Такой дрон может потенциально фиксировать работу средств ПВО и зенитных дронов и уклоняться от них.

Российские войска начали все чаще применять на фронте новые ударные БПЛА неизвестного типа, оснащенные искусственным интеллектом. Что о них известно и в чем их главная опасность - рассказал эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он отметил, что впервые такие БПЛА были применены в Сумах в феврале 2025 года, а в последнее время их также фиксируют на востоке.

Как рассказал специалист, на дрон установлен аккумулятор емкостью 34 ампер-часов, что дает ему возможность доставить боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 километров. Он собран на 100% из импортных комплектующих.

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"На первый взгляд БПЛА не вызывает особого интереса, но внутри это абсолютно инновационный продукт", - отмечает "Флеш".

Так, дрон управляется через сети мобильной связи LTE, имеет инерционную и спутниковую систему навигации. Он также оснащен мощной камерой 14 Мп, модулем распознавания и обработки видео JETSON. Также на нем установлен лазерный дальномер, который дает возможность БПЛА ориентироваться по карте высот. На борту стоит высокоскоростной жесткий диск, который заполнен информацией для ориентирования объемом более 100 гигабайт, кроме того, БПЛА имеет большую вычислительную мощность.

Эксперт отмечает, что уже несколько раз фиксировались группы от 2 до 6 этих дронов, поэтому не исключено наличие интегрированного роевого решения на борту.

"Такой тип ударного БПЛА многими экспертами оценивается, как будущее, потому что дроном управляет искусственный интеллект и при этом дрон не зависит от сигналов спутниковой навигации и его управление не может быть подавлено средствами РЭБ. Такой дрон может потенциально даже фиксировать работу средств ПВО и зенитных дронов и выполнять маневры уклонения", - отмечает "Флеш".

Он отмечает, что пока применение этого типа БПЛА не столь массовое, как, того же Ланцета, но он встречается все чаще, поэтому, скорее всего, противник сейчас отрабатывает варианты применения его в боевых условиях.

Новые российские дроны

Ранее "Флеш" рассказал о вражеском БПЛА "Бандероль". Он отметил, что это реактивный БПЛА с дальней дистанцией полета, высокой скоростью и боевой частью около 100 кг.

В Forbes относительно "Бандероли" отметили, что характеристики этого дрона позволяют ему обходить украинскую противовоздушную оборону и поражать цели в глубине страны.

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