Расхваленные кремлевской пропагандой танки оказались легкой мишенью для Вооруженных сил Украины.

Россия обеспокоена, ведь расхваленный танк Т-90М "Прорыв" несет сокрушительные потери в Украине, пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд для издания 19fortyfive.

Аналитическая компания Oryx, специализирующаяся на открытых источниках, проанализировала ситуацию с танками Т-90М в боевых действиях 2024 года. По ее данным, результаты оказались катастрофическими для России. По меньшей мере сто из них были либо уничтожены, повреждены и брошены, либо захвачены на полях сражений.

Некоторые танки оставались целыми - экипаж просто убегал, покидая машину. Украинские специалисты изучали эти образцы, собирая данные о конструктивных преимуществах и недостатках техники.

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Причины неудачи

В общем контексте, потери танков РФ в Украине впечатляющие - более 8000 единиц различных моделей. Это в основном результат ударов FPV-дронов, противотанковых ракет, артиллерии и систем залпового огня.

Потери Т-90М стали ударом не только по технике, но и по имиджу.

"Это очень вероятно связано с ущербом для репутации от потери "престижной" машины в бою и требованием производить большее количество основных боевых танков (ОБТ) другими вариантами", - говорится в отчете британской разведки.

Танк Т-90М - новейшая модификация российского основного боевого танка, которая начала поступать в армию в 2019 году. Базируется он на более старой платформе Т-72, с элементами башни от Т-80, что позволило оптимизировать производство.

Машина получила модернизированную 125-мм пушку 2А46, новый двигатель и динамическое бронирование Relikt.

"Т-90М имеет новую цельносварную конструкцию башни, защищенную динамическим бронированием Relikt, установленным спереди и с обеих сторон башни. Он имеет более высокие показатели защиты и удобство обслуживания по сравнению с комплексом динамического бронирования Kontakt-5", - сообщает ArmyRecognition.

Также Т-90М может запускать высокоточные ракеты типа "Рефлекс" с дальностью до 5 км прямо из пушки.

Реальность на фронте

Несмотря на технические преимущества, боевая эффективность Т-90М на практике оказалась сомнительной. Некоторые танки были уничтожены менее мощными боевыми машинами, например американская БМП M2 Bradley. Известно о случае, когда Bradley с 25-мм пушкой повредил Т-90М, а другая машина уничтожила его ракетой TOW.

Одной из критических проблем танка стала уязвимость боеприпасов, хранящихся внутри корпуса. Пожар, вызванный попаданием, может спровоцировать детонацию - и башню просто срывает.

Российская оборонная промышленность не успевает пополнять потери. Мощностей хватает только на производство около 40 единиц Т-90М в год.

Несмотря на все, Россия продолжает отправлять танки на фронт. Но эффективность механизированной войны вызывает сомнения. Современные дроны и ракеты оказались слишком эффективными против бронетехники.

Переоцененный "Прорыв-3"

Хотя Т-90М получил громкое прозвище "Прорыв-3" и считался прорывом после опыта в Сирии, реальность оказалась менее оптимистичной. Некоторые военные эксперты уже ставят под сомнение саму целесообразность танков в современной войне.

Отмена в США программы легкого танка M10 Booker также сигнализирует об изменении подходов. Т-90М пока не отменен, но россияне уже вынуждены пересматривать свои оценки его боевой ценности.

Производство танков в России

Россия не производит новые танки, кроме Т-90М "Прорыв", все остальные танки модернизируются из советских наработок, отметил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

При этом эксперт насторожил заявлением о том, что РФ идет на увеличение производства военной продукции - модернизация, ремонты и т.д.

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