Нардеп заявила, что во избежание рисков необходимо принять непопулярное решение по налогам.

Военные рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября, если Рада не примет решение о повышении налогов. Об этом заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в подкасте "Хроники экономики".

"Когда делали приближение расходов, то в росписи "переставляли" средства из клеточки расходов на зарплату в сентябре, октябре, ноябре в клеточку закупки оружия в начале года", - объясняет она.

О том, что государству придется повышать налоги, было известно еще в начале года. Однако правительство до последнего откладывало непопулярное решение. Теперь депутатам и чиновникам нужно в авральном режиме считать возможные варианты налоговых изменений и искать компромисс между различными политическими силами, гражданами и бизнесом.

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Сейчас чиновникам и нардепам необходимо найти 500 млрд грн. Большинство из этой суммы, а именно 495 миллиардов гривен, пойдут на нужды обороны, в частности зарплаты военнослужащих, закупку и ремонт военной техники в различных органах обороны: Вооруженных силах, Национальной гвардии, Госпогранслужбе, ГУР МО, СБУ и так далее.

Один миллиард гривен планируется выделить дополнительно на пилотный проект по зубному протезированию и стоматологическому лечению ветеранов за счет государства.

400 миллионов выделяются на денежную помощь украинцам, освобожденным из плена. Дополнительный 101 миллион - на исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями. В первую очередь - из-за роста стоимости коммунальных услуг. Еще 4,5 миллиарда - на пополнение Резервного фонда государственного бюджета.

"Нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября. Когда делали приближение, то в росписи "переставляли" средства из клеточки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клеточку закупки оружия в начале года. То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября", - отметила Пидласа.

Зарплаты военным

Как сообщал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны Юрий Мысягин, президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн. Это будет касаться только тех, кто более двух лет на нуле. Но это еще не окончательное решение.

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде назвали цифры дефицита бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

Законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, вероятно, после проекта закона о мобилизации, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

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