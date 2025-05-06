Захватчики попытались осуществить высадку десанта на небольшие острова, которые сейчас находятся под контролем Сил обороны Украины.

В Херсонской области российские оккупанты начинают подготовку к десантной операции. Об этом в эфире "Новости Live" сказал Юрий Ткачук, офицер водолазного отряда "Омега" Национальной гвардии Украины.

На вопрос о ситуации в Херсонской области он отметил, что российские оккупанты там активизируются. "Враг начинает подготовку к десантной операции. И уже несколько сотен кораблей помещено. Речь шла о 300", - сказал Ткачук.

Кроме того, добавил он, были попытки высадки десанта на небольшие острова, которые сейчас находятся под контролем Сил обороны Украины. "Все вражеские единицы, юниты ликвидированы. Я думаю, что так будет и в дальнейшем", - отметил офицер.

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На уточнение, на каких именно направлениях россияне вероятно готовят десантную операцию и с какой целью, Ткачук сказал: "Правый берег Днепра - также контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. Это большой амбициозный проект, который хочет реализовать наш враг, Российская Федерация".

По его словам, сейчас происходит постоянное движение техники на Кинбурнской косе, время от времени там появляются вражеские автомобили.

"Как правило, там РСЗО, в частности. И оттуда также мы имеем большое количество обстрелов по нашему городу Очаков, Николаевская область", - рассказал офицер.

Ткачук подчеркнул, что Силы обороны активно действуют на соответствующем участке, поэтому вражеская техника эффективно уничтожается.

"Для чего эта операция армии Российской Федерации? Постепенный захват островов позволяет расширять зону поражения для их техники, в частности для беспилотных летательных устройств, дронов. Также минометы. Ведь эффективное действие миномета - это от 5 километров. А большинство из них на 5 километров рассчитаны. Поэтому им нужно приближаться к потенциальным объектам, которые они хотят уничтожить", - сказал он.

Война в Украине - новости

Как сообщалось, ранее бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что президент России Владимир Путин стремится захватить всю Украину, в том числе Днепр и Одессу, однако для этого нужны соответствующие ресурсы, которых сейчас государство-агрессор не имеет.

По его словам, если российская армия зайдет на территорию Днепропетровской области, ситуация на геополитическом уровне не изменится. Враг уже длительное время держит под контролем часть Николаевской области - Кинбурнскую косу, но эта область не включена в Конституцию России. Аналогично - север Украины, где части, в частности пограничные, Харьковской и Сумской областей, находятся под контролем российской армии, впрочем, об их присоединении к России речь не идет.

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