Есть всего два часа в сутки, когда польза от кофе будет максимальной.

Чашка кофе для многих является главным утренним ритуалом. При этом исследования доказали, что этот напиток, помимо бодрящего эффекта, имеет ряд преимуществ для здоровья. К тому же, как пишет Today.com, в последнее время появляется все больше доказательств того, что в получении пользы от кофе время играет очень важную роль.

Когда же лучше всего пить кофе?

Эксперты отмечают, что для среднестатистического человека, который работает в стандартные рабочие часы, идеальное окно для употребления кофе - утром.

"Лучшее время для употребления кофе — середина или конец утра, обычно с 9:30 до 11:30", — говорит доктор Радж Дасгупта, сертифицированный врач-специалист по сомнологии. Он добавляет, что людям следует стараться пить кофе примерно через час-три часа после пробуждения.

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Преимущества от утреннего употребления кофе

Бдительность и настроение

Кофеин является стимулятором нервной системы, поэтому он ускоряет все процессы в организме и мозге. Употребление кофе с 9:30 до 11:30 утра может дать вам заряд бодрости, чтобы вы могли пережить утренний спад. Кофеин может улучшить когнитивные функции в начале дня и повысить производительность перед утренней тренировкой, говорит диетолог Джулия Зумпано.

Кофе также может улучшить ваше настроение, поскольку кофеин стимулирует дофамин, нейромедиатор, связанный с удовольствием и мотивацией.

Здоровье сердца

В исследовании, опубликованном в European Heart Journal, ученые изучили закономерности времени употребления кофе и связь со смертностью среди 42 000 взрослых в США в период с 1999 по 2018 год. Результаты исследования показывают, что люди, которые пьют кофе — с кофеином или без кофеина — с 4 утра до 12 дня, на 16% реже умирают от любой причины по сравнению с людьми, которые не пьют кофе, и на 31% реже страдают от сердечных заболеваний.

При этом такие преимущества не наблюдались у тех, кто пьет кофе в течение всего дня..

Уровень кортизола

Эксперты отмечают, что употребление кофе между 9:30 и 11:30 утра, или примерно через один-три часа после пробуждения, также полезно для уровня кортизола.

Кортизол, также известный как гормон стресса, повышается, когда мы просыпаемся, чтобы мы чувствовали себя более бодрыми. "Он достигает пика через 30–60 минут после пробуждения, а затем начинает постепенно снижаться в течение дня, поэтому идеально пить кофе в конце спада", — говорит Зумпано.

Воспаление

Новое исследование предполагает, что некоторые провоспалительные маркеры в организме имеют циркадные ритмы, что означает, что они наиболее высоки утром. "Следовательно, противовоспалительный эффект потребления кофе, сконцентрированного утром, может быть более полезным", — написали исследователи в European Heart Journal.

"Утром, из-за наших циркадных ритмов, мы усваиваем антиоксиданты намного лучше, чем днем", — говорит старший медицинский корреспондент NBC News доктор Джон Торрес.

Нарушение сна

Поскольку кофеин является стимулятором, он может затруднить засыпание. "Вашему организму требуется примерно пять-шесть часов, чтобы вывести половину потребляемого вами кофеина, что означает, что половина его все еще циркулирует в вашей системе через несколько часов после потребления", — говорит Дасгупта.

Сколько времени нужно ждать, чтобы выпить кофе после пробуждения?

Эксперты рекомендуют пить кофе по крайней мере через час после пробуждения, если это возможно. "Если вы пьете кофе сразу после пробуждения, вы добавляете кофеин к уже высокому кортизолу, что может усилить нервозность и снизить воспринимаемый эффект кофеина", — говорит Дасгупта.

В идеале вы должны пить кофе во время или после завтрака. "Употребление его с едой действительно может помочь... так вы позволяете своему естественному кортизолу, а затем еде обеспечить начальную энергию, а затем добавляете кофеин", — добавляет эксперт

Когда уже поздно пить кофе?

"Хорошее правило — отказаться от кофеина как минимум за шесть-восемь часов до сна. Так что если вы собираетесь лечь спать в 22:00, вам, вероятно, не стоит пить кофе после 2 часов дня", — говорит Дасгупта. В качестве альтернативы рассмотрите возможность перехода на декаф-напиток в конце дня.

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