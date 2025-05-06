Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,62 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 6 мая, подешевел на 10 копеек и составляет 41,75 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 10 копеек - до 47,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,60 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 6 мая, подешевел на 23 копейки и составляет 47,62 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,19 грн за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,30 грн/евро, а курс продажи - 47,06 грн/евро.

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