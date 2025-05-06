В Украину пришло похолодание, но сегодня в ряде областей еще будет настоящее лето. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Сегодня, по ее данным, в большинстве областей температура будет невысокой, +10...+17 градусов.
"Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины предполагается +20...+25, а на Луганщине до +27 градусов", - порадовала Наталья Диденко.
Атмосферные фронты вызовут дожди практически повсеместно, только в юго-восточной части Украины будет преобладать сухая погода.
"На неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями", - добавила Наталья Диденко.
Погода в Киеве
В столице сегодня есть вероятность небольшого дождя или просто будет висеть плотная облачность, говорит Наталья Диденко. По ее словам, в Киеве будет прохладно, днем максимально в пределах +14 градусов.
Похолодание в Украине
До конца недели в Украине сохранится прохладная и дождливая погода. По словам синоптика Натальи Птухи из Укргидрометцентра, на погоду будет влиять волна холодного воздуха с севера.
Ночью 6-7 мая на западе и севере ожидается +4°...+9°, в других регионах - до +13°. В ночь на 8 мая возможны заморозки на почве на севере страны. Днем температура поднимется до +12°...+19°.
В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, на востоке и юго-востоке - с грозами. 9 мая на Правобережье снова дожди, в Карпатах - местами мокрый снег. Ночью температура опустится до +1°...+6°, днем - до +17°, на юге и востоке - до +20°.