Атмосферные фронты вызовут дожди сегодня практически повсеместно.

В Украину пришло похолодание, но сегодня в ряде областей еще будет настоящее лето. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в большинстве областей температура будет невысокой, +10...+17 градусов.

"Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины предполагается +20...+25, а на Луганщине до +27 градусов", - порадовала Наталья Диденко.

Видео дня

Атмосферные фронты вызовут дожди практически повсеместно, только в юго-восточной части Украины будет преобладать сухая погода.

"На неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями", - добавила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В столице сегодня есть вероятность небольшого дождя или просто будет висеть плотная облачность, говорит Наталья Диденко. По ее словам, в Киеве будет прохладно, днем максимально в пределах +14 градусов.

Похолодание в Украине

До конца недели в Украине сохранится прохладная и дождливая погода. По словам синоптика Натальи Птухи из Укргидрометцентра, на погоду будет влиять волна холодного воздуха с севера.

Ночью 6-7 мая на западе и севере ожидается +4°...+9°, в других регионах - до +13°. В ночь на 8 мая возможны заморозки на почве на севере страны. Днем температура поднимется до +12°...+19°.

В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, на востоке и юго-востоке - с грозами. 9 мая на Правобережье снова дожди, в Карпатах - местами мокрый снег. Ночью температура опустится до +1°...+6°, днем - до +17°, на юге и востоке - до +20°.

Вас также могут заинтересовать новости: