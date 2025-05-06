После передышки на заповедных лиманах коровайки отправятся к местам гнездования.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) заметили редких птиц - блестящих ибисов.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео. На нем птицы, которые, вероятно, попали в объектив фотоловушки. Они спокойно питаются на мелководье, видно, что никто им не мешает.

"Блестящий ибис (коровайка) - Plegadis falcinellus еще летит к нам из далекой Африки и останавливается на отдых в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Затем летит к местам гнездования в дельтах Днестра и Днепра. Редкий и исчезающий вид птиц - занесен в Красную книгу Украины", - написал ученый в Facebook.

Блестящие ибисы - что известно о птицах

Коровайка (лат. Plegadis falcinellus) - птица из семейства ибисовых. Согласно информации из открытых источников, длина ее тела 48-66 см (в среднем около 56 см), размах крыльев 88-105 см, длина крыла - 25-30 см, клюва - 9-11 см. Масса тела может варьировать от 485 до 970 граммов. Взрослые птицы - темно-бурого цвета с бронзовым и зеленым металлическим отливом.

Места обитания этих птиц - пресные и слабосоленые водоемы, большие болота, лиманы, мелководье и заливные луга. Держатся удивительные птицы стаями, иногда до 100 птиц, кормятся на поросших камышом мелководьях с илистым дном, иногда на рисовых полях, сырых лугах. Ночуют на деревьях. Питается коровайка насекомыми, пиявками, дождевыми червями, иногда рыбой и земноводными.

Из Африки в заповедник в Одесской области прилетели удивительно яркие птицы

Как писал УНИАН, недавно в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели краснокнижные сиворакши, которые известны своим очень ярким оперением. Они прибыли из Африки в украинский заповедник и активно ищут свободные норы на склонах лиманов. Сиворакша евразийская - единственный вид рода сиворакшеобразных, который водится в Украине. По размерам эта птичка немного меньше обычного голубя, а размах крыльев составляет 66-73 см. У взрослой птицы в окраске преобладает яркий зеленовато-синий цвет, передний край крыльев фиолетово-синий.

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