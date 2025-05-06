Не Toyota или Lexus: эксперты определили самый надежный японский электромобиль

По словам экспертов, этот электромобиль редко сталкивается с поломками.

Электромобили постепенно становятся все популярнее. Тем не менее многие водители все еще сомневаются, насколько надежны такие модели.

В Top Speed назвали очень надежный японский электромобиль, который способен составить конкуренцию моделям Toyota и Lexus. По словам экспертов, эта модель очень редко выходит из строя.

В издании отметили, что Acura ZDX имеет высокие оценки на портале iSeeCars. Эксперты оценили надежность этого электрокроссовера на 8,9 из 10 баллов.

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Эксперты добавили, что Acura ZDX также предлагает стильный дизайн и богатое оснащение. Помимо этого электрокроссовер получил современные технологии и передовые системы безопасности.

Согласно Национальному управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA), Acura ZDX имеет пятизвездочный рейтинг безопасности. Эксперты выяснили, что электрокроссовер способен защитить водителя и его пассажиров от травм в случае ДТП.

В издании главным недостатком этого электрокроссовера назвали то, что он довольно быстро дешевеет. Уже в течение первого года Acura ZDX в среднем теряет более 8 тысяч долларов от своей первоначальной стоимости.

Тем не менее эксперты рекомендуют обратить внимание на Acura ZDX тем водителям, которые ищут надежный и безопасный электромобиль. По их словам, эта модель способна справиться с многими повседневными задачами.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом. По их словам, это очень надежные автомобили.

Кроме того, были определены самые надежные автомобили с пробегом. По итогам исследования оказалось, что наиболее надежными являются японские автомобили.

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