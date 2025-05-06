Не Toyota или Lexus: эксперты определили самый надежный японский электромобиль

Электромобили постепенно становятся все популярнее. Тем не менее многие водители все еще сомневаются, насколько надежны такие модели.
В Top Speed назвали очень надежный японский электромобиль, который способен составить конкуренцию моделям Toyota и Lexus. По словам экспертов, эта модель очень редко выходит из строя.
В издании отметили, что Acura ZDX имеет высокие оценки на портале iSeeCars. Эксперты оценили надежность этого электрокроссовера на 8,9 из 10 баллов.
Эксперты добавили, что Acura ZDX также предлагает стильный дизайн и богатое оснащение. Помимо этого электрокроссовер получил современные технологии и передовые системы безопасности.
Согласно Национальному управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA), Acura ZDX имеет пятизвездочный рейтинг безопасности. Эксперты выяснили, что электрокроссовер способен защитить водителя и его пассажиров от травм в случае ДТП.
В издании главным недостатком этого электрокроссовера назвали то, что он довольно быстро дешевеет. Уже в течение первого года Acura ZDX в среднем теряет более 8 тысяч долларов от своей первоначальной стоимости.
Тем не менее эксперты рекомендуют обратить внимание на Acura ZDX тем водителям, которые ищут надежный и безопасный электромобиль. По их словам, эта модель способна справиться с многими повседневными задачами.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали 13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом. По их словам, это очень надежные автомобили.
Кроме того, были определены самые надежные автомобили с пробегом. По итогам исследования оказалось, что наиболее надежными являются японские автомобили.