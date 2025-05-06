Сейчас страна-агрессор имеет очень мало возможностей сбивать наши беспилотники, говорит Михаил Жирохов.

Ночная атака БПЛА по Москве и другим регионам РФ это пока прощупывание российской противовоздушной обороны для дальнейших ударов 8 и 10 мая, считает военный эксперт Михаил Жирохов. Об этом он сказал в эфире Radio NV, комментируя массированную атаку по Москве, Московской области и другим регионам РФ, которую осуществила Украина сегодня ночью.

"То, что россияне стянут все, что возможно, это было очевидным шагом. То, что они имеют очень мало возможностей сбивать наши беспилотники - это тоже очевидно. Потому что более мощные зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 просто не реагируют на них. Нужно большое количество, прежде всего, зенитных пушек, зенитных пулеметов. Это то, что мы уже прошли в тот период, когда формировали мобильные огневые группы", - отметил Жирохов.

Эксперт убежден, что 9 мая вряд ли Украина будет атаковать РФ, но вполне реально, что это будет 8 и 10 мая.

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"Сейчас это такие себе прощупывания российской ПВО для того, чтобы найти оптимальные маршруты для нанесения по крайней мере психологических и медийных ударов. Будут ли удары по конкретным военным объектам пока не понятно. Но в психологическом плане это очень важная операция", - пояснил Жирохов.

Взрывы в России 6 мая

Как сообщал УНИАН, этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что дроны-камикадзе атаковали российскую столицу, в городе работала противовоздушная оборона. Он информировал о падении обломков БПЛА в городе, а также отмечал, что временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Российские Telegram-каналы сообщали, что угроза БПЛА также объявлена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. В частности взрывы были в Липецкой области. В Рязанской, Тамбовской, Тульской был объявлен красный уровень угрозы беспилотников. В Московской области прозвучало не менее 20 взрывов. В Казани и Нижнекамске также введен план "Ковер" в аэропортах из-за угрозы атак беспилотников.

Парад 9 мая в Москве

Как известно, в Москве идет подготовка к параду 9 мая. Кремль пригласил на это мероприятие лидеров стран, среди которых и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Российский диктатор Владимир Путин в одностророннем порядке объявил о трехдневном прекращении огня. Однако Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложенное Владимиром Путиным трехдневное перемирие на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он подчеркнул, что Россия должна четко показать, что готова говорить о реальном прекращении огня.

Зеленский объяснил, что короткие перемирия враг использует для усиления своих позиций на фронте. Пользуясь тем, что мы не наносим по ним удары, перегруппировывает войска и подтягивает силы.

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