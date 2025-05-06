Из-за удара вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и учебное заведение.

В Одесской области из-за российской дроновой атаки погиб мужчина, на которого упал поврежденный провод, который был под напряжением. Еще один юноша пострадал.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, 5 мая поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

"Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеской атаки в Одесском районе погиб 29-летний местный житель, который получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач", - говорится в сообщении.

Как пояснила УНИАН пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Коваленко, мужчина погиб на улице одного из сел.

"На него упал поврежденный провод на улице", - пояснила Коваленко.

По ее словам, еще один пострадавший, 19-летний парень, госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Из-за атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения частного предприятия, автомобили.

Сейчас полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеских атак.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По словам очевидцев, человек на улице "просто сгорел заживо".

В региональном главке ГСЧС рассказали, что в местах попаданий вспыхнули пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали. От ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 65 спасателей.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что сегодня ночью только военные моряки уничтожили 9 ударных дронов. Командующий также обнародовал видео сбития.

"На счету наших военных моряков сбитие 9 вражеских "Шахедов". Спасибо за профессиональную и слаженную работу", - подчеркнул Неижпапа.

Атака на Одессу

Как писал УНИАН, ночью Одесса и Одесская область находились под ударом российских дронов-камикадзе, которые были запущены со стороны Черного моря. По данным мониторинговых каналов, на регион заходили две группы "шахедов".

Беспилотники фиксировались в разных местах Одессы и пригорода: в районе поселка Таирово, Черноморска, неподалеку Затоки, Великодолинского, в Одессе - на Ланжероне, на Большом фонтане, в Аркадии и тому подобное. Людей предупреждали что дроны шли на высоте до 2400 метров. В Одесской ОГА сообщали, что в Одесском районе поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, и, что есть погибший.

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