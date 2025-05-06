Температура на почве будет падать до -3°.

В Киеве на этой неделе ожидается неустойчивая погода с ощутимыми колебаниями температуры, осадками и даже заморозками. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферное давление будет испытывать колебания. Ожидаются частые чередования небольших и умеренных кратковременных дождей с периодами без осадков.

"К сожалению, предполагаем еще одну волну холода из северных широт, наиболее ощутимую ночью на четверг и пятницу с вероятностью заморозков на поверхности почвы 0°...-3°", - говорят в Укргидрометцентре.

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По словам синоптиков, прохладными будут и дни, особенно во второй половине недели - днем максимум до +11°.

Погода сегодня - прогноз на 6 мая

6 мая в Украине ожидается облачная погода. Прогнозируются умеренные, а в северной части небольшие кратковременные дожди. Только на востоке и юго-востоке страны сохранится погода без осадков.

Ветер будет северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.

Температура днем +11°...+16°, на востоке и юго-востоке страны воздух прогреется до +20°...+25°.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем по области будет +11°...+16°, а в Киеве +13°...+15°.

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