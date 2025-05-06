Met Gala 2025: самые стильные образы, которые восхищают красотой (фото)

Это настоящее произведение искусства.

5 мая состоялось традиционное модное мероприятие года Met Gala 2025. Тема вечера - "Tailored for You", что означает "сшитый для вас". Так, большинство знаменитостей посетили мероприятие в костюмах. Хоть и не все соблюли дресс-код, но их наряды все равно можно считать самыми стильными.

Например, Зендая пришла в элегантном костюме с широкополой шляпой.

Совершенное воплощение минималистичного шика и силы стиля. Белоснежный брючный костюм с идеально выверенным кроем подчёркивает силуэт и придаёт образу структуру. Тонкий пиджак, светлый галстук и широкополая шляпа создают ощущение кинематографической утончённости и винтажной элегантности. Это дерзкое переосмысление женственности через мужской стиль.

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Сидни Суини надела черное вечернее платье в пол с блестящей отделкой и акцентом на декольте.

Роскошь и уверенность — два ключевых слова этого образа. Платье выполнено из ткани с мерцающей текстурой, облегающее по фигуре, с выразительным вырезом и плечами, украшенными бахромой из пайеток. Центральный акцент — крупное украшение у горловины. Эффектное, театральное и очень гламурное решение для выхода на красную дорожку.

Баскетболистка Энджел Риз пришла в черном корсетном образе с акцентом на геометрию и силуэт.

Этот образ сочетает строгость и чувственность. Верх напоминает классическую рубашку, но переработан с модным уклоном: здесь есть корсет, подчёркивающий талию, и топ с вырезом, делающий образ смелым и актуальным. Плотная юбка с удлинённым шлейфом завершает этот графичный и смелый аутфит, идеально подходящий для тех, кто хочет заявить о себе.

Дайана Росс надела великолепное платье с перьями и объёмной накидкой в стиле ретро-гламура.

Этот образ словно сошёл со страниц модной сказки. Обильно расшитое серебристыми пайетками платье в сочетании с пышной белоснежной накидкой из перьев и огромной шляпой создаёт настроение грандиозного выхода. Образ отдаёт дань классическому Голливуду и эпохе диско, излучая зрелую уверенность, харизму и неподдельный шик.

Алисия Кейс выбрала эффектное и эксцентричное переосмысление классического мужского костюма в духе высокой моды и театральности. На основе традиционного пиджака и широких брюк в красно-синюю полоску выстроен фантастический силуэт с гиперобъёмными элементами. Основное внимание привлекает верх с подчеркнуто открытыми плечами и драпировкой в зоне декольте, что добавляет женственности и гламура строгому мотиву.

Рукава и шлейф выполнены из той же ткани, но в более крупной форме — словно вздутые, они создают драматический объём и ощущение скульптурности.

И напоследок Лорд. Знаменитость выбрала образ — воплощение минималистичной футуристичной элегантности с архитектурным акцентом.

Он построен на игре текстур и форм, где каждый элемент продуман до мелочей. Комплект выполнен в благородном оттенке графитового серого с лёгким металлическим отливом, что придаёт ему строгость и утончённость одновременно.

Главные акценты — узкий топ-бандо и юбка с высокой талией и обтекающим силуэтом, выполненная из плотной ткани с поперечными рельефными швами. Этот конструктивный элемент добавляет динамики и подчёркивает фигуру. Жакет, небрежно наброшенный на плечо, уравновешивает смелость наряда классической строгостью и придаёт образу изысканный шарм. Деталь в виде вышивки на лацкане пиджака служит изящным арт-элементом.

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