Это ограничение рассматривается в рамках подготовки шестого пакета санкций.

Европейский Союз может запретить страховать судна, которые транспортируют российскую нефть. Это ограничение рассматривают в рамках подготовки шестого пакета санкций против РФ.

Соответствующей информацией поделилось издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Журналисты взяли комментарий касательной реализации запрета у Дарса Барстада, директора Frontline Ltd – компании с самым большим танкерным флотом в мире. По его словам, ограничение на страхование суден практически закроет доступ России к рынкам сбыта продукции.

"На самом деле это было бы очень весомым препятствием для экспорта российской нефти", — отметил Барстад.

Директор сообщил, что компании начнут массово отказываться от транспортировки энергетической продукции РФ. Они не смогут застраховать суда от угроз для природы, а значит — перестанут совершать рейсы с российской нефтью на борту. Аналогичные санкции Евросоюз наложил на Иран десять лет назад с целью ограничить экспорт нефти из страны. Таким способом ЕС стремился вынудить Тегеран пойти на переговоры касательно своей ядерной программы.

Эмбарго на российскую нефть: что известно

Европейский Союз сейчас готовится принять шестой пакет санкций против РФ. В него должны войти ограничения на покупку российской нефти.

По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, ЕС введет полное нефтяное эмбарго в течение девяти месяцев. Однако отдельные страны — Чехия, Венгрия и Словакия — получат отсрочку, о чем сообщили СМИ.

МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не откладывать запрет на покупку российской нефти до 2023 года. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал эмбарго "атомной бомбой" для экономики своей страны.

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