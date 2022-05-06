Речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.

Европейский Союз предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ, разрешив Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии – до июня 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский Союз предложил пересмотреть свой запрет на нефтяные санкции в отношении России, что даст время Венгрии и Словакии до конца 2024 года", - сообщает издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что выступает против начального предложения ЕС запретить российскую нефть, заявив, что это равносильно "ядерной бомбе", которая сбрасывается на экономику его страны.

Он сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета на покупку нефти, напоминает Bloomberg.

К тому же Чешской Республике разрешили покупать российскую нефть до июня 2024 года.

Все остальные страны-члены будут постепенно прекращать импорт до конца этого года, как было предложено изначально, при этом импорт сырой нефти будет прекращен через шесть месяцев, а нефтепродуктов – через восемь месяцев.

Переговоры стран по шестому пакету продолжатся в пятницу, и будут долгими и сложными, ожидает агентство.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

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