Кажется, Путин и сам не верил, что Запад сможет стать настолько объединенным перед лицом агрессии Кремля.

Пять пакетов санкций Запада не смогли остановить военную машину Владимира Путина, однако ожидаемое нефтяное эмбарго России, похоже, способно нанести ей решающий удар.

Об этом говорится в статье The Telegraph. Британская газета пишет о самом крупном просчете Путина и цене, которую придется за него заплатить.

Хотя Путин не верил, что Запад сможет стать настолько объединенным перед лицом агрессии Кремля, чтобы прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива, зверства россиян в Буче, тотальное уничтожение Волновахи, осада Мариуполя, включая авиаудар по драмтеатру, в результате которого погибло около 600 мирных жителей и бомбардировки "Азовстали" заставили западный мир изменить мнение о России. А самой большой неожиданностью стало то, как далеко готов пойти ЕС.

Так, президент Европарламента Урсула фон дер Ляєн в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает полностью запретить импорт всей российской нефти в ЕС – неочищенной и очищенной. В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ, однако ЕС "просто обязан пойти на это".

Более того, рассматривается запрет европейским судам и компаниям оказывать РФ услуги при транспортировке ее нефти в третьи страны. Последствия такого решения будут немыслимыми для РФ, ведь ее очень сильно зависит от экспорта нефти, на который в прошлом году приходилось 45% общего дохода.

Таким образом энергетическое эмбарго ЕС приведет к тому, что Путину банально не будет что инвестировать в свою голодную армию.

Как УНИАН уже писал, объявить о новых ограничениях для РФ планируют к сакральному празднику всех "путинистов" - 9 мая. Санкции ЕС также затронут и Беларусь, которая фактически ведет войну против Украины еще с первых дней российского вторжения.

Ранее аналитики The Economist оценили, насколько "прогнила" российская армия. Унижение в Украине разрушает последнюю претензию РФ на статус сверхдержавы, говорится в статье.

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