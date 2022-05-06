Пять пакетов санкций Запада не смогли остановить военную машину Владимира Путина, однако ожидаемое нефтяное эмбарго России, похоже, способно нанести ей решающий удар.
Об этом говорится в статье The Telegraph. Британская газета пишет о самом крупном просчете Путина и цене, которую придется за него заплатить.
Хотя Путин не верил, что Запад сможет стать настолько объединенным перед лицом агрессии Кремля, чтобы прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива, зверства россиян в Буче, тотальное уничтожение Волновахи, осада Мариуполя, включая авиаудар по драмтеатру, в результате которого погибло около 600 мирных жителей и бомбардировки "Азовстали" заставили западный мир изменить мнение о России. А самой большой неожиданностью стало то, как далеко готов пойти ЕС.
Так, президент Европарламента Урсула фон дер Ляєн в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает полностью запретить импорт всей российской нефти в ЕС – неочищенной и очищенной. В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ, однако ЕС "просто обязан пойти на это".
Более того, рассматривается запрет европейским судам и компаниям оказывать РФ услуги при транспортировке ее нефти в третьи страны. Последствия такого решения будут немыслимыми для РФ, ведь ее очень сильно зависит от экспорта нефти, на который в прошлом году приходилось 45% общего дохода.
Таким образом энергетическое эмбарго ЕС приведет к тому, что Путину банально не будет что инвестировать в свою голодную армию.
Как УНИАН уже писал, объявить о новых ограничениях для РФ планируют к сакральному празднику всех "путинистов" - 9 мая. Санкции ЕС также затронут и Беларусь, которая фактически ведет войну против Украины еще с первых дней российского вторжения.
Ранее аналитики The Economist оценили, насколько "прогнила" российская армия. Унижение в Украине разрушает последнюю претензию РФ на статус сверхдержавы, говорится в статье.