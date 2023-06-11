Крым не будет развиваться до тех пор, пока не будет построена новая дамба.

Подрыв Россией Каховской ГЭС надолго оставит полуостров без пресной воды и поставит крест на его развитии.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона, отметив при этом, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, сообщает ТСН.

"Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды", - заявил Данилов.

Он также отметил, что Крым не будет развиваться д тех пор, пока не будет построена новая дамба.

"Через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамбу, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым", — рассказал Данилов.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены. В Офисе генпрокурора предупредили, что в эвакуации будут нуждаться более 40 тысяч человек, из них 25 – на оккупированном российскими захватчиками левобережье Херсонской области.

Сообщалось о том, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться.

ООН запросила доступ, чтобы перейти через линию фронта для оказания помощи жителям оккупированных территорий. Однако Россия не дала такой возможности.

Вас также могут заинтересовать новости: