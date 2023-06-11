Подрыв Россией Каховской ГЭС надолго оставит полуостров без пресной воды и поставит крест на его развитии.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона, отметив при этом, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, сообщает ТСН.
"Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды", - заявил Данилов.
Он также отметил, что Крым не будет развиваться д тех пор, пока не будет построена новая дамба.
"Через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамбу, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым", — рассказал Данилов.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены. В Офисе генпрокурора предупредили, что в эвакуации будут нуждаться более 40 тысяч человек, из них 25 – на оккупированном российскими захватчиками левобережье Херсонской области.
Сообщалось о том, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться.
ООН запросила доступ, чтобы перейти через линию фронта для оказания помощи жителям оккупированных территорий. Однако Россия не дала такой возможности.