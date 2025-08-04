Издание собрало примеры странного поведения Трампа и его привычки отвлекаться на второстепенные вещи во время важных встреч.

Странное поведение президента США Дональда Трампа во время публичных выступлений, его сложности с концентрацией и привычка резко менять темы разговоров могут свидетельствовать об ухудшении психического здоровья президента США. Об этом эксперты рассказали в комментарии The Guardian, проанализировав речи и встречи Трампа за последний год.

Издание напоминает, что Трамп всегда был экспрессивным, но в последнее время это стало более заметно даже в его публичных выступлениях. Он часто отвлекается от сути разговоров и начинает размышления на незначительные темы. Например, во время заседания правительства целых 15 минут говорил о декоре кабинета. Он также забывает базовые факты о собственной администрации и личной жизни.

Кроме этого, во время визита в Великобританию сделал несколько выпадов в сторону ветровых турбин, говорил, как они убивают птиц и заставляют менять маршруты миграции китов. Этот спич Трампа длился более 2 минут непрерывно.

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А на прошлой неделе он публично сказал, что США выделили 60 млн долларов пострадавшим в Газе. При этом издание не смогло найти других подтверждений этому.

The Guardian пишет, что такое поведение напоминает бывшего президента США Джо Байдена, которое стало особенно заметным во время дебатов с Трампом в 2024 году. Тогда оказалось, что Байдену сложно поддерживать разговор в заданном ходе мыслей. В конце концов, он даже отказался переизбираться из-за проблем со здоровьем. Однако Трампу долгое время удавалось избегать подобных обвинений, хотя путаница в разговорах была ему присуща и раньше.

"Годами Трамп отвергал вопросы о своей умственной остроте, называя себя "стабильным гением" и хвастаясь "отличными" экзаменами - которые, как позже оказалось, были очень простыми тестами - которые проверяют на ранние признаки деменции", - говорится в статье.

Но сейчас его начали этим торпедировать молодые политики-демократы. С ними согласился старший преподаватель кафедры психологии Корнельского университета и кафедры психиатрии медицинского колледжа Вейля Корнелла Гарри Сигал. В комментарии он сказал, что Трамп отклоняется от темы разговора, не задумываясь - он просто переключает темы без саморегуляции, без связного нарратива. Сигал также сказал, что еще одной характеристикой сомнительной остроты ума Трампа является его склонность к конфибуляции: "Это когда он берет идею или что-то, что уже произошло, и добавляет к этому вещи, которые не состоялись".

В частности, в середине июля Трамп заявил, что его дядя, покойный профессор Джон Трамп, учил Теда Качинского, более известного как Унабомбер, в Массачусетском технологическом институте.

"Проблема в том, что это не может быть правдой. Во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качинского публично назвали Унабомбером только в 1996 году. Во-вторых, Качинский не учился в Массачусетском технологическом институте", - отметило The Guardian.

Также газета пишет, что Белый дом удалил с сайта официальные стенограммы выступлений Трампа, которые могли бы быть примером мышления президента. Однако в любом публичном выступлении можно найти мало связанные между собой тезисы и примеры резких переходов с темы на тему.

Профессор клинической психиатрии и директор клиники психофармакологии в Медицинском колледже Вейля Корнелла Ричард А. Фридман написал, что любой беспристрастный эксперт по психическому здоровью был бы очень обеспокоен выступлениями Трампа.

Джон Гартнер, психолог и писатель, который 28 лет работал доцентом психиатрии в Медицинской школе Университета Джонса Хопкинса, сказал, что Трампу действительно трудно завершить мысль.

"Я предсказывал еще до выборов, что он, вероятно, сорвется с пропасти до конца своего срока. А ухудшение прогрессирует слишком быстро. Суть в том, что дальше будет хуже. Это мой прогноз", - сказал он.

Больше новостей о Трампе

Как писал УНИАН, после неожиданного приказа Трампа о перемещении ядерных субмарин в статье The New York Times напомнили о несдержанности президента США. Издание писало, что его разозлили высказывания экс-президента РФ Дмитрия Медведева и в ответ на его обычные интернет-заявления, Трамп прибегнул к реальным шагам. В тот же день Трамп уволил правительственного чиновника, что также может свидетельствовать об импульсивности и легкости, с которой его можно разозлить.

Дипломат Валерий Чалый также говорит, что Трамп постоянно меняет свои заявления. Однако, несмотря на это проукраинская стратегия США остается стабильной.

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