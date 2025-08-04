'Конус Маха': почему пролет 'Кинжала' звучит как взрыв

Громкие звуки при полете гиперзвуковых ракет связаны с эффектом, известным как "Конус Маха".

Во время запусков российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" жители многих регионов Украины могут слышать звуки, похожие на взрывы, даже если удар произошел далеко. Это не аномалия и не признак дополнительного обстрела - речь идет о физическом явлении, которое называется "Конус Маха", пишет Defense Express.

Когда объект - ракета, истребитель или любое тело - движется быстрее скорости звука, звуковые волны не успевают распространяться вперед. Вместо этого они накапливаются в форме конуса, который "тянется" за объектом. И именно тогда, когда этот конус проходит мимо человека - слышится резкий звуковой удар.

Почему взрыв слышно, а ракеты не видно и не слышно

Еще одна особенность сверхзвукового полета: если ракета пролетает прямо над вами, вы не слышите ее в этот момент. Звук просто не успевает дойти до вас наперед. Лишь когда конус распространения настигнет местность, в которой вы находитесь, - вы ощущаете мощный акустический удар.

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В случае с "Кинжалом", который способен лететь со скоростью более 2 км/с, зона распространения такого звука может достигать десятков километров. Поэтому жители Киевской, Житомирской или даже Черкасской областей могут одновременно услышать характерный "взрыв" - хотя сама ракета, возможно, уже пролетела над Винницкой или Полтавской областью.

Не только ракеты: Мах действует и для истребителей

"Конус Маха" не уникален для ракет. Это явление свойственно всем объектам, которые движутся быстрее звука: истребителям, скоростным снарядам, а иногда - даже метеорам. Поэтому громкие "хлопки" в небе случаются и при пролете сверхзвуковых самолетов, в частности во время воздушных боев или перехватов.

Интересно, что в истории авиации "Конус Маха" стал одной из причин, почему гражданские сверхзвуковые самолеты - такие как Concorde - не стали массовыми. Несмотря на технологический прорыв, звуковые удары от этих лайнеров вызвали жалобы жителей и ограничения по маршрутам, в частности над сушей.

Что известно о "Кинжале"

Х-47М2 "Кинжал" - это российская авиационная гиперзвуковая ракета, запускаемая с самолетов, преимущественно истребителей МиГ-31К. Разработанная как высокоскоростное оружие, способное преодолевать системы противовоздушной обороны, она имеет дальность полета до 2000 км и развивает скорость более 10 Махов (более 12 000 км/ч).

Эта ракета считается модификацией баллистической ракеты "Искандер", адаптированной для запуска с воздуха. Россия активно использует "Кинжал" в войне против Украины, однако заявления о ее "неперехватываемости" неоднократно опровергали украинские силы ПВО.

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