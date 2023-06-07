Погибших в результате ударов по местам сбора для эвакуации нет, однако есть пострадавшие.

Во время эвакуации населения враг совершил десятки ударов по гражданским, пытавшимся спастись из затопленного в результате подрыва Каховской ГЭС микрорайона Остров в Херсоне, рассказал спецкору УНИАН спикер 124-й бригады ВСУ Сергей грибочек.

"Вчера еще была возможность машинами эвакуировать людей из микрорайона Остров в Херсоне. Когда собирали эвакуационные автобусы в том районе, Россия вслед эвакуационным автобусам обстреляла их из РСЗО и всего, что доставало. ... Они просто мешают, не дают людям эвакуироваться – как на этом берегу, так и на том. Прилеты были на Одесской площади. Было видно, как снаряды в воду прилетают. Есть пострадавшие, но ребята, военные были рядом и оказали медицинскую помощь. Погибших нет, раненые есть. ... Точно сейчас не могу сказать, [сколько было прилетов], но думаю, что десятки", - сказал спикер.

Сегодня эвакуация из Херсона продолжается. Местные жители спасаются от последствий масштабной техногенной катастрофы, спровоцированной россиянами, вместе с питомцами – котами, собаками.

Всего, по данным ГСЧС, с правобережья уже удалось вывезти около 2 тысяч человек.

"Из подтопленных территорий эвакуированы 1752 человека, из них 103 ребенка. Спасены 201 человек (из них 13 детей). Оказана психологическая помощь 111 лицам. Развернута работа 9 эвакуационных пунктов. По предварительным данным всего подтоплено 20 населенных пунктов и 2 612 домов на правом берегу реки Днепр", – говорится в сообщении.

Эвакуация населения с подтопленного юга Украины - что надо знать

Вчера ночью российские оккупанты взорвали заблаговременно заминированную дамбу Каховской ГЭС, чем спровоцировали крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия, создали угрозы подтопления для около 80 населенных пунктов и нанесли значительный ущерб экологии. Некоторые населенные пункты, такие как Голая Пристань, могут полностью уйти под воду.

По оценкам Офиса генпрокурора, из-за угрозы затопления нуждались в эвакуации около 40 тысяч человек, прежде всего – жители оккупированного левобережья Херсонской области.

Враг не только не позаботился о спасении местных жителей, но и пытался убивать тех, кто пытался спастись самостоятельно. Люди остались в ловушке, немало человек заблокированы на чердаках своих домов.

Украина будет пытаться привлечь международные организации для спасения жителей оккупированного Левобережья.

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