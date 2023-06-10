В ООН заявили, что РФ не дает помочь населению левобережья Херсонщины / фото REUTERS

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что Россия не предоставила представителям организации возможность помочь жителям оккупированного левобережья Херсонской области, пострадавшим от российского теракта на дамбе Каховской ГЭС.

Гриффитс в интервью AP сообщил, что в среду, 7 июня, встретился с послом России в ООН Василием Небензей, чтобы попросить российские власти предоставить командам организации доступ на оккупированную территорию, чтобы иметь возможность помочь украинцам в захваченных регионах.

"Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет", - сказал он. 

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Гриффитс сказал, что на подконтрольной Украине территории ООН смогла охватить помощью около 30 тысяч населения. Организация также, вероятно, будет обращаться со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы. В то же время, по словам Гриффитса, об этом будут говорить через несколько недель, когда последствия для экономики, окружающей среды и здоровья населения пострадавших регионов станут более понятными.

Реакция ООН на российский теракт на Каховской ГЭС 

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали предварительно заминированную дамбу Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены. В Офисе генпрокурора предупредили, что в эвакуации будут нуждаться более 40 тысяч человек, из них 25 – на оккупированном российскими захватчиками левобережье Херсонской области. 

Украинские власти сообщали, что оккупанты не занимаются вопросом эвакуации украинского населения. Впоследствии стало известно, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться. 

7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство обратилось к руководству ООН, Красного Креста и других международных гуманитарных организаций с призывом поддержать операцию по спасению украинцев на оккупированных Россией территориях. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD заявил, что шокирован недостаточной реакцией ООН и других организаций.

Через считанные часы после подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила всех в соцсетях с "Международным днем русского языка". Только во второй половине дня в четверг, 8 июня, в ООН пообещали сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонщины с целью эвакуации населения из затопленных населенных пунктов и оказания гуманитарной помощи. 

9 июня в ООН назвали "неясной" причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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