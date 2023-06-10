ООН запросила доступ, чтобы перейти через линию фронта для оказания помощи жителям оккупированных территорий еще в среду, 7 июня.

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что Россия не предоставила представителям организации возможность помочь жителям оккупированного левобережья Херсонской области, пострадавшим от российского теракта на дамбе Каховской ГЭС.

Гриффитс в интервью AP сообщил, что в среду, 7 июня, встретился с послом России в ООН Василием Небензей, чтобы попросить российские власти предоставить командам организации доступ на оккупированную территорию, чтобы иметь возможность помочь украинцам в захваченных регионах.

"Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет", - сказал он.

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Гриффитс сказал, что на подконтрольной Украине территории ООН смогла охватить помощью около 30 тысяч населения. Организация также, вероятно, будет обращаться со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы. В то же время, по словам Гриффитса, об этом будут говорить через несколько недель, когда последствия для экономики, окружающей среды и здоровья населения пострадавших регионов станут более понятными.

Реакция ООН на российский теракт на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали предварительно заминированную дамбу Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены. В Офисе генпрокурора предупредили, что в эвакуации будут нуждаться более 40 тысяч человек, из них 25 – на оккупированном российскими захватчиками левобережье Херсонской области.

Украинские власти сообщали, что оккупанты не занимаются вопросом эвакуации украинского населения. Впоследствии стало известно, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться.

7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство обратилось к руководству ООН, Красного Креста и других международных гуманитарных организаций с призывом поддержать операцию по спасению украинцев на оккупированных Россией территориях. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD заявил, что шокирован недостаточной реакцией ООН и других организаций.

Через считанные часы после подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила всех в соцсетях с "Международным днем русского языка". Только во второй половине дня в четверг, 8 июня, в ООН пообещали сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонщины с целью эвакуации населения из затопленных населенных пунктов и оказания гуманитарной помощи.

9 июня в ООН назвали "неясной" причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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