Август исторически сопровождается преимущественным ослаблением гривни и ростом курса доллара.

Июль традиционно является месяцем снижения деловой активности и незначительного ослабления доллара, и в этом году этот месяц не стал исключением. Несмотря на слабую активность, спрос на валюту на межбанке продолжил расти активнее предложения, а вот население наоборот снизило свою активность.

Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в валютном обзоре на своей Facebook-странице.

Он отметил, что доллар на межбанке поднялся с 41,64 до 41,76 гривни. Наличный доллар почти весь месяц держался вблизи 41,95 и закрылся на отметке 41,90 гривни.

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"Евро в течение июля был волатильным и держался вблизи 48,5-49 грн. Но под конец месяца получил "под дых" торговой сделкой от Трампа. Соглашение хоть и ослабляет ранее анонсированные пошлины с 30% до 15%, но Трамп выкрутил дополнительные кабальные условия в виде инвестиции и требованиям закупки американского топлива и вооружений", - написал эксперт.

По его словам, в результате на мировом рынке соотношение евро к доллару снизилось с 1,178 до 1,141 (-3,1%) из-за ожидаемого высокого спроса на доллар со стороны Европы. На украинском рынке курс безналичного евро упал с 48,78 грн до 48,14 грн, а на наличном рынке - с 49,32 грн до 48,27 грн.

По словам Шевчишина, август исторически сопровождается преимущественным ослаблением гривны и ростом курса доллара. Учитывая все военные риски, слабый урожай, рекордные выплаты по внешним обязательствам (в августе пиковая нагрузка), подготовку компаний к новому деловому сезону с усилением импорта, ожидаемое ослабление евро к доллару, девальвация гривни сейчас выступает базовым сценарием, считает аналитик.

На валютный рынок в августе, по прогнозу эксперта, будет влиять ряд факторов. Среди них, в частности, поступление помощи от партнеров по программе Ukraine Facility в начале августа, а в конце месяца - переговоры по новой программе и согласование макро- и бюджетных ориентиров.

"Август - это месяц выхода НАК "Нафтогаз" на пиковые уровни закачки газа в газохранилище для прохождения отопительного периода. Следовательно, это значительные расходы. Также продолжение активных боевых действий требует увеличения закупок вооружения. Соответственно импорт будет сохраняться на высоких уровнях и давить на золотовалютные резервы и гривну", - написал аналитик.

Кроме этого, по словам Шевчишина, фактор безопасности остается важной составляющей настроений, учитывая высокую долю неопределенности в переговорах, обстрелах и давлении на востоке. Атаки на энергетическую и портовую инфраструктуру могут существенно ухудшить ситуацию для гривны.

"Таким образом, в базовом сценарии по доллару в августе вероятны колебания в диапазоне 41,75-43 грн, по евро - 47-48,5 грн. Конечно, НБУ имеет полный ресурс для сдерживания колебаний и движения курса, в том числе благодаря новым поступлениям кредитов и грантов. Однако, слабость евро позволяет продвинуть курс доллара вверх", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,67 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,43 грн/евро, а курс продажи - 48,20 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 7 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 60 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

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