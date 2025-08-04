Всего было утеряно около 12 тысяч устройств, включая новейшие "раскладушки" Galaxy Z Flip 7 и Fold 7.

Недалеко от аэропорта Хитроу в Лондоне был угнан грузовик, перевозивший мобильную технику Samsung. По данным издания Yonhap, суммарный ущерб оценивается в $10,6 млн, что делает эту кражу одной из крупнейших краж электроники, зарегистрированных в Великобритании.

Всего было утеряно 12 тысяч устройств, из них более 5 тысяч – это новейшие "раскладушки" Galaxy Z Flip 7 и Fold 7. Также в числе похищенного Galaxy S25, Galaxy A16 и 5000 моделей умных часов Galaxy Watch 8.

Как отмечает издание, ограбление было спланировано заранее, так как грузовик был угнан почти сразу после прибытия партии товара в аэропорт. Британская полиция начала расследование и уже обнаружила украденный контейнер. Правда, не сообщается, было ли в нем хоть что-то из похищенного.

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У Samsung была страховка на эти телефоны, поэтому компания не понесет больших потерь. Однако покупателям стоит быть бдительными: украденные устройства часто появляются на вторичных рынках и могут быть занесены в черный список или не иметь права на официальную поддержку.

По оценкам британской полиции, до 75% похищенной мобильной техники вывозятся за границу, что значительно усложняет процесс их поиска.

А меж тем продажи новых "раскладушек" Samsung бьют рекорды. Корпорация отмечает "беспрецедентный" спрос на Galaxy Z Fold 7 в Индии, США и Южной Корее, при том что это далеко не бюджетный смартфон.

Как УНИАН уже рассказывал, Apple подает иск против известного инсайдера за кражу секретов iOS. Компания считает, что у него был доступ к тестовому iPhone с бета-версией iOS 26 на борту.

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