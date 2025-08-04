Нововведение может вступить в силу в 2027 году.

Власти Новой Зеландии, где в принципе не рады бюджетным туристам, придумали новый способ подзаработать на иностранных гостях.

Как пишет The Independent, Новая Зеландия собирается ввести плату за посещение четырех самых известных природных достопримечательностей страны иностранцами в рамках программы по охране природы.

Ожидается, что для стоимость посещения этих объектов туристами из других стран составит от 20 новозеландских долларов (около 494 гривень) до 40 долларов (около 988 гривень). Эти меры, объявленные премьер-министром Кристофером Люксоном и министром охраны природы Тамой Потакой, являются частью плана по созданию новых рабочих мест и повышению заработной платы.

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Первыми местами, где будет введена плата, станут Кафедральный собор в бухте Те-Уонгануи-а-Хей, вулкан Тонгариро-Кроссинг, бухта Милфорд-Саунд и нацпарк Аораки-Маунт-Кук, где иностранцы зачастую составляют 80% всех посетителей.

"Туристы вносят огромный вклад в нашу экономику, и никто не хочет, чтобы это изменилось. Но я много раз слышала от друзей, приезжающих из-за рубежа, что они в шоке от того, что могут бесплатно посещать некоторые из самых красивых мест в мире. Вполне справедливо, что в этих особых местах иностранные туристы будут вносит дополнительный вклад. Для заповедника это будет означать до 62 миллионов долларов США в год, которые будут напрямую реинвестированы в те же направления, чтобы мы могли продолжать инвестировать в объекты, которые так важны для нашего туристического сектора", – заявил министр охраны природы Тама Потака.

При этом отмечается, что вход для новозеландцев останется бесплатным.

Предполагается, что плата, вероятно, будет введена с 2027 года.

Где еще иностранцы должны платить больше

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что уже с начала 2026 года туристы-неевропейцы будут вынуждены платить больше за входные билеты в самые популярные музеи Франции.

Кроме того, идея братт с иностранных туристов больше, чем с местных жителей активно продвигается в Японии.

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