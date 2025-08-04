Им повезет больше других.

Август 2025 года обещает стать по-настоящему поворотным месяцем для некоторых знаков Зодиака. Даже если июль выдался непростым, новый астрологический цикл приносит с собой надежду, свежие силы и перемены к лучшему. По мнению астрологов, три знака будут особенно благосклонно приняты энергиями августа 2025 года. Им повезет больше других - и это не просто абстрактная удача, а конкретные возможности и прорывы, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Лев

Львы в последнее время могли ощущать внутреннюю расфокусировку и путаницу. Ретроградный Меркурий, который с июня 2025 года находился в вашем знаке, внес замешательство в мышление и коммуникации. Однако после 11 августа ситуация начнет кардинально меняться. Прояснение мыслей и ясность в решениях придут вместе с ощущением обновления. Вы почувствуете, как уходят старые привычки и убеждения, а на их месте возникает пространство для вдохновляющих начинаний. Особое внимание стоит обратить на 25 августа - в этот день Венера войдет во Льва, усилив вашу природную харизму и притягательность.

Рак

Для Раков август станет самым благоприятным временем года. 12 числа Венера соединится с Юпитером в вашем знаке - это крайне редкое и мощное сочетание. Оно пробуждает внутреннюю гармонию и дает шанс почувствовать настоящее удовлетворение от жизни. Особенно ярко проявится энергия в личных и семейных делах, в эмоциональных связях и вопросах самовыражения. Главное условие: не тратить силы на саморазрушение или зависимость от чужих эмоций. Сконцентрируйтесь на себе и на том, что действительно важно для вашей души. Если вы позволите себе расти и принимать новые возможности - Вселенная ответит взаимностью.

Дева

Для Дев август станет временем пробуждения - особенно ближе к концу месяца. Несмотря на то, что ощутимые изменения начнут происходить после 22 августа, когда Солнце войдет в ваш знак, уже сейчас стоит готовиться к переходу. Откажитесь от старых шаблонов и сомнений, не позволяйте прошлому сдерживать вас. Впереди - новый этап, в котором вы станете не только сильнее, но и ближе к своему подлинному "я". Сезон Девы - это ваше время сиять, обновиться, задать новые векторы. Ваша целеустремленность и внутренняя стойкость дадут выдающиеся плоды. Астрологи советуют: поставьте себя в центр внимания, и жизнь ответит вам соответствующим откликом.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вытянут счастливый билет уже совсем скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: