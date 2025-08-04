Уничтожение комплекса С-300 снижает огневые способности врага бить на дальние расстояния.

В Запорожской области Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс С-300, из которого российские захватчики обычно обстреливают гражданское население.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, 2 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.

"В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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В частности, ликвидация этой цели существенно снижает огневые способности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

"Этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях", - отметили в Генштабе.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по территории военного аэродрома Саки в оккупированном Крыму. Благодаря этой атаке удалось поразить склад авиационного вооружения. Также полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Еще поражены три самолета Су-24.

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