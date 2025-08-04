Он расположен на границе с Испанией и имеет тесные культурные связи с Каталонией.

Хотя популярные туристические места входят в список желаний многих, иногда упускаются из виду прекрасные, скрытые от посторонних глаз жемчужины. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что очаровательный город Колиур на юге Франции может похвастаться прекрасными пейзажами, богатой историей, уютным центром и фантастическим пляжем. Он предлагает множество возможностей для отдыха, а также множество развлечений и достопримечательностей.

Туристы часто посещают Королевский замок Колиур, форт Сен-Эльм и колокольню церкви Нотр-Дам-дез-Анж. Другие собираются у пристани для яхт.

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"Полюбуйтесь красочными рыбацкими лодками и яркими домами, прогуливаясь по гавани. Насладитесь живописными морскими видами, остановитесь на обед, чтобы попробовать свежую рыбу, а затем отправьтесь на секретный виноградник", - сказано в статье.

Интересно, что этот сказочный городок сочетает в себе французское и испанское архитектурное влияние, что неудивительно. Он расположен на границе с Испанией и имеет тесные культурные связи с Каталонией, расположенной в двух часах езды от Барселоны и трёх часах от Ниццы.

Американка по имени Мэдди переехала во Францию и поделилась своими впечатлениями о разных местах, которые она посетила. Любительница путешествий, живущая в Париже, рекомендует Колиур.

Поделившись видео в TikTok, демонстрирующим красоту города, Мэдди написала:

"Эта скрытая жемчужина юга Франции словно перенеслась в сказку. Всего в двух часах езды от Барселоны и примерно в трёх часах от Ниццы, этот приморский городок Колиур - одно из самых очаровательных мест, где я когда-либо бывала. Это яркое сочетание французской и испанской культур. В архитектуре, еде и колорите действительно чувствуется каталонский колорит. Здесь можно провести день, прогуливаясь по красивым мощеным улочкам, купаясь в кристально чистой голубой воде, наслаждаясь свежими морепродуктами, любуясь средневековым замком, посещая местные художественные галереи и совершая покупки в местных бутиках".

Она сказала, что это место "такое тихое, романтичное и незаметное".

Комментируя видео Мэдди, один из пользователей написал: "Какое недооцененное место!"

"Боже мой, только что добавил его в свой список", - прокомментировал другой впечатлённый пользователь.

Новости туризма

В Венеции даже местный бизнес, зарабатывающий на туристах, начал выступать за более жесткие ограничения для гостей города. Город и так уже три года взимает с гостей плату в размере 5-10 евро, собирая более 5,4 миллиона евро за сезон. А в исторический центр города в определенные дни и часы пускают только по предварительно купленным билетам.

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