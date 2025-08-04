Реактивные "Шахеды", которые россияне начали применять, сбивать значительно труднее, чем обычные БПЛА.

Украина, вероятно, сможет найти относительно дешевое противодействие угрозе со стороны реактивных "Шахедов". Об этом агентству УНИАН сообщил авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Понимая действия врага по увеличению скорости "Шахедов", мы уже предусматриваем возможность создания наших дронов-перехватчиков на реактивных скоростях, но тогда мы будем ставить вместо электрического двигателя реактивный", - говорит специалист.

Еще одним направлением повышения эффективности дронов-перехватчиков эксперт считает улучшение средств обнаружения и наведения.

Видео дня

"Мы сможем строить траекторию средства, которое надо перехватить, и понимать точку, в которой его надо сбить. Тогда скорости уже не будут иметь большого значения", - добавляет специалист отрасли.

В свою очередь руководитель информационно-консалтинговой компании Defense Express сказал УНИАН, что в качестве бюджетного противодействия реактивным "Шахедам" можно использовать зенитные версии авиационных ракет Р-73 или AIM-9.

Он напомнил, что ранее их уже начали устанавливать на украинские морские дроны.

Реактивные "Шахеды" - что известно

Ранее УНИАН сообщил, что в ночь на 31 июля РФ ударила по Киеву ракетами и БПЛА, среди которых были реактивные "Шахеды".

По словам специалистов, мобильным пулеметным группам трудно сбивать новые дроны, ведь они имеют большую скорость. В то же время против них можно эффективно применять переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Это могут быть американские Stinger или менее известные польские Piorun. Также мобильные группы могут использовать старые советские "Иглы".

Вас также могут заинтересовать новости: