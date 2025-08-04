Украина, вероятно, сможет найти относительно дешевое противодействие угрозе со стороны реактивных "Шахедов". Об этом агентству УНИАН сообщил авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
"Понимая действия врага по увеличению скорости "Шахедов", мы уже предусматриваем возможность создания наших дронов-перехватчиков на реактивных скоростях, но тогда мы будем ставить вместо электрического двигателя реактивный", - говорит специалист.
Еще одним направлением повышения эффективности дронов-перехватчиков эксперт считает улучшение средств обнаружения и наведения.
"Мы сможем строить траекторию средства, которое надо перехватить, и понимать точку, в которой его надо сбить. Тогда скорости уже не будут иметь большого значения", - добавляет специалист отрасли.
В свою очередь руководитель информационно-консалтинговой компании Defense Express сказал УНИАН, что в качестве бюджетного противодействия реактивным "Шахедам" можно использовать зенитные версии авиационных ракет Р-73 или AIM-9.
Он напомнил, что ранее их уже начали устанавливать на украинские морские дроны.
Реактивные "Шахеды" - что известно
Ранее УНИАН сообщил, что в ночь на 31 июля РФ ударила по Киеву ракетами и БПЛА, среди которых были реактивные "Шахеды".
По словам специалистов, мобильным пулеметным группам трудно сбивать новые дроны, ведь они имеют большую скорость. В то же время против них можно эффективно применять переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).
Это могут быть американские Stinger или менее известные польские Piorun. Также мобильные группы могут использовать старые советские "Иглы".