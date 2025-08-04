Предприниматель пытается сохранить брак.

Жена бизнесмена Константина Валеулина Дарья впервые откровенно рассказала об измене мужа со скандальной блогершей Анной Алхим и как это повлияло на их брак.

Как отметила она в подкасте "Kate on Heels", измена любимого стала для нее неожиданным и болезненным ударом. Несмотря на то, что Дарья замечала некоторые знаки, муж всегда уверял ее в обратном.

"Было ощущение, что я не чувствую ничего. Просто шок и ужас, но потом просыпается ярость. Наверное, знаки были. Это были звоночки, но у меня была стопроцентная вера в этого человека. Он постоянно говорил: "Да что ты выдумываешь? Такого не может быть. Мы с тобой на всю жизнь", - призналась Дарья Валеулина.

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Вместе с тем, пара все еще состоит в браке. Как рассказала Дарья, именно муж настаивает на сохранении их отношений. Поэтому сейчас женщина решила сделать паузу и дать себе время на принятие решения.

"Костя не дает развод, во-первых. Он вообще каждый день спрашивает, как у меня дела, какое у меня настроение... Это, может, какой-то скрытый троллинг? Возможно, таким образом он пытается спасти наш брак. Я не знаю, что из этого получится, я решила сделать паузу... понять, чем хочу заниматься, хочу ли быть вместе или нет. Не знаю, возможно, я еще попробую дать шанс", - поделилась жена бизнесмена Валеулина.

Дарья добавила, что о проблемах в отношениях знает и их с Константином общая дочь Ева. Она рассказала 10-летней дочери правду максимально простыми словами, при этом не вдаваясь в подробности.

Как писал УНИАН, Константина Валеулина называют "спиртовым" олигархом. Об отношениях с ним Анна Алхим рассказала в конце марта этого года.

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