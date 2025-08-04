Женщину привлекают к уголовной ответственности.

В Новой Зеландии задержали женщину, которая сдала в багажное отделение в автобусе собственного ребенка. Как пишет The Independent, женщину арестовали по обвинению в жестоком обращении с ребенком, которого водитель автобуса обнаружил в чемодане, в багажном отсеке транспортного средства.

По словам детектива-инспектора Саймона Харрисона, водитель заметил, что внутри чемодана "что-то движется" во время плановой остановки в поселении Кайваку, к северу от крупнейшего города страны Окленда. Как отмечается, водитель открыл багажное отделение по просьбе одного из пассажиров.

"Когда водитель открыл чемодан, то обнаружил внутри ребенка, который, по словам Харрисона, сильно перегрелся, но в остальном выглядел физически невредимым", - сказано в публикации.

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Власти не сообщили, сколько времени 2-летняя девочка провела в чемодане, а также между какими городами курсировал автобус. Ребенка доставили в больницу, а мать обвинили в жестоком обращении или халатности по отношению к малолетнему.

Автобусная компания InterCity подтвердила местным изданиям, что инцидент произошел на одном из ее рейсов. В компании добавили, что не взимают плату за проезд детей в возрасте до трех лет - они могут ехать бесплатно на коленях у взрослого.

По данным иностранных СМИ, инцидент произошел 3 августа около 12:50 во время остановки в Кайваку. В чемодане находилась девочка, одетая только в подгузник. По некоторым данным, она провела в чемодане примерно час.

Во Вьетнаме перевернулся туристический катер - что известно

Напомним, 19 июля во Вьетнаме перевернулся туристический катер, на борту которого находились 53 человека. В результате происшествия погибли более трех десятков человек.

Катер совершал туристический рейс из провинции Куангнинь, вскоре после выхода судно попало в шторм и перевернулось. На место происшествия на спасение быстро прибыли пограничная служба, военно-морской флот, полиция и десятки судов. Военно-морские силы Вьетнама направили туда три корабля, два катера и 30 военных. По данным СМИ, 11 человек удалось спасти, среди них - двое детей.

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