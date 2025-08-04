В 1968 году бесследно исчезли четыре подводные лодки четырех стран - и до сих пор ни одна из трагедий не имеет однозначного объяснения.

В 1968 году мировое подводное братство пережило черный год. В течение нескольких месяцев подряд бесследно исчезли сразу четыре современные подводные лодки четырех стран - США, СССР, Франции и Израиля. Их имена - Scorpion, K-129, Minerve и INS Dakar - навсегда вписаны в историю как символы одной из крупнейших морских загадок ХХ века, пишет Wion.

Все они считались технически совершенными, все исчезли без предупреждения, и ни одна из стран не смогла дать однозначный ответ: что же произошло?

Первым исчез советский К-129: глубина, ракеты и предположения

В марте 1968-го советская дизель-электрическая подводная лодка К-129 перестала выходить на связь. На борту - ядерное оружие, последняя передача - рутинная. Через несколько недель США обнаружили обломки на дне Тихого океана, на глубине пяти километров. Причины гибели? От внутреннего взрыва до потенциального столкновения с американской лодкой.

Видео дня

Французская "Минерва": потеря за считанные минуты

Через два дня после исчезновения К-129 в Средиземном море исчезла "Минерва". 52 моряка. Последний сигнал - о возвращении на базу. Поиски продолжались десятилетиями. Только в 2019 году французский флот нашел обломки - подтверждение катастрофы, без всякого шанса на спасение.

Израильский "Дакар": призрак Средиземноморья

Израильская лодка INS Dakar исчезла в январе того же года. Бывший британский HMS Totem, только что переданный Израилю. Последний раз вышел на связь 24 января. Обломки нашли только в 1999-м. Что произошло - неизвестно до сих пор.

USS Scorpion: самая громкая потеря США

В мае 1968-го не вернулась на базу американская атомная подводная лодка USS Scorpion с 99 моряками на борту. Имела ядерный реактор, торпеды и оружие. Ее обломки нашли на глубине 3 км возле Азорских островов. Причины - от взрыва торпеды до "засекреченного инцидента". Настоящий отчет до сих пор не рассекречен.

Печальные совпадения или скрытая война?

Четыре страны. Четыре современные лодки. Одинаково трагический результат. Могла ли это быть серия трагических случайностей? Или свидетельство невидимой войны, которую вели сверхсекретные подразделения под волнами? Некоторые считают - это цепь случайных катастроф. Другие - скрытые боевые столкновения или провалы секретных операций.

Прошло более полувека. Но даже сегодня океан не раскрыл все свои тайны. Четыре трагедии 1968 года остаются одной из самых жутких и запутанных страниц в подводной истории человечества.

Вас также могут заинтересовать новости: