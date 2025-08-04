Аналитики опасаются политизации экономических институтов.

Доллар и другие американские активы уязвимы из-за угрозы, нависшей над институтами США. Ситуация ухудшилась из-за действий президента Дональда Трампа.

Издание Bloomberg писало, что у американского лидера есть возможность выбрать замену губернатору Федеральной резервной системы Адриане Куглер после ее отставки 1 августа, что может подорвать влияние председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В сочетании с увольнением Трампом главы Бюро статистики труда Эрики МакЭнтарфер на прошлой неделе, существует риск, что инвесторы снизят стоимость американских активов из-за угроз независимости экономических данных и денежно-кредитной политики. Опасения уже нанесли ущерб доллару и привели к тому, что некоторые фонды отказались от американских облигаций и акций.

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Опасения по поводу политизации американских институтов возникли в момент, когда появляются признаки замедления экономики. Хотя в начале прошлой недели доллар показал признаки неуверенного восстановления, 1 августа он резко упал по отношению ко всем основным валютам.

"Доверие к политике США все больше подвергается угрозе", — сказал Элиас Хаддад, стратег Brown Brothers Harriman в Лондоне, который считает, что доллар уязвим для дальнейшего падения.

Попытки Трампа оказать давление на Пауэлла и его коллег для снижения процентных ставок "подрывают независимость ФРС", а увольнение МакЭнтарфера "может нанести ущерб восприятию целостности экономических данных США", сказал он.

Кандидат Трампа на вакантную должность губернатора может занять пост председателя, когда в мае истечет срок полномочий Пауэлла. Раннее объявление нового главы ФРС может создать "теневого председателя" - инвесторы будут прислушиваться к прогнозам кандидата Трампа, а не к Пауэллу.

Глава отдела исследований глобальных рынков MUFG в Лондоне Дерек Халпенни сказал, что из кандидатов на замену Пауэлла, о которых ходят слухи, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт будет "худшим выбором для доллара, учитывая его тесную связь с президентом". Министр финансов Скотт Бессент также будет восприниматься инвесторами негативно из-за его связей с Трампом, хотя и в меньшей степени, чем Хассетт, сказал Халпенни.

Бывший губернатор ФРС Кевин Уорш, а также нынешние губернаторы ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман будут восприниматься лучше из-за их опыта работы в центральном банке, указал Халпенни.

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