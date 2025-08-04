Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от супербюджетных до флагманских.

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили свежий рейтинг смартфонов под управлением Android c лучшим соотношением цены и производительности. Учитывались розничные цены в Китае и мощность по среднему баллу в тестах.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 1000 юаней (до 140 долларов), до 2000 юаней (280 долларов), до 3000 юаней (415 долларов), до 4000 юаней (555 долларов) и 4000 юаней и выше. Данные актуальны по состоянию на июль 2025 года.

Начальный сегмент. Самый выгодный девайс – iQOO Z10x в конфигурации 8+128 ГБ. Аппарат основан на SoC Dimensity 7300, имеет 120-герцовый экран диагональю 6,72 дюйма и батарею 6500 мАч. Второе и третье места разделили iQOO Z9x и Honor Play 50.

Самый выгодный девайс – iQOO Z10x в конфигурации 8+128 ГБ. Аппарат основан на SoC Dimensity 7300, имеет 120-герцовый экран диагональю 6,72 дюйма и батарею 6500 мАч. Второе и третье места разделили iQOO Z9x и Honor Play 50. Бюджетный сегмент. iQOO Z9 Turbo Plus лидирует среди смартфонов стоимостью до $280. Основная причина – чипсет Dimensity 9300+, который считается лучшим в своем классе. За ним расположились Realme Neo 7 и OnePlus Ace 5 Racing Edition.

Среднебюджетный сегмент . OnePlus Ace 5 Extreme Edition с флагманским Dimensity 9400+ здорово потерял в цене, так что модель можно приобрести за ~350 долларов и за эти деньги получить производительность, сравнимую с Xiaomi 15 Ultra и Samsung S25 Ultra. Далее идут iQOO Neo10 Pro и Redmi K80 Ultra.

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств лидирует Honor GT Pro – с чипом Snapdragon 8 Elite Leading Edition, OLED-экраном на 144 Гц и батареей 7200 мАч. На втором и третьем местах – OnePlus 13 и OnePlus 13T.

В сегменте более дорогих устройств лидирует Honor GT Pro – с чипом Snapdragon 8 Elite Leading Edition, OLED-экраном на 144 Гц и батареей 7200 мАч. На втором и третьем местах – OnePlus 13 и OnePlus 13T. Флагманы. Самый выгодный для приобретения флагман продает Nubia: ее Red Magic 10 Pro со Snapdragon 8 Extreme Edition предлагает мощное "железо" и поддержку ПК-игр. Также к покупке можно рассмотреть OPPO Find X8s+ и Red Magic 10S Pro.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu делился свежим рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах в два раза обходит iPhone 16 Pro Max.

Ранее специалисты назвали два лучших бюджетных смартфона, вышедших в 2025 году. При цене дешевле 300 долларов они предлагают плавный дисплей, солидную автономностью и защиту от воды и падений.

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