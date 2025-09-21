Он отметил, что в 1938 году вид был официально объявлен вымершим.

В 1930 году была сделана поразительная фотография, которая и сейчас остается одним из самых ярких напоминаний об истреблении и вымирании животных.

В своем материале для Forbes американский биолог-эволюционист, работающий в Ратгерском университете и специализирующийся на биоразнообразии, эволюции и геномике Скотт Треверс объяснил, чем же примечательна эта старая фотография.

Ученый рассказал, что на снимке тасманийский фермер Уилф Бэтти стоит рядом с безжизненным телом тилацина - последнего известного представителя этого вида, убитого в дикой природе. Этот снимок знаменует собой конец рода хищников, который существовал миллионы лет назад, отметил Треверс.

На первый взгляд, животное похоже на собаку или волка, но если рассмотреть становятся заметны ключевые различия. Его осанка более жесткая, хвост больше похож на хвост кенгуру, а поясница полосатая, почти как у тигра. Это был Thylacinus cynocephalus (тилацин) - плотоядный сумчатый зверь и последний представитель некогда разнообразного семейства хищников, встречавшихся только в Австралии и Новой Гвинее.

Как эволюционный биолог, изучающий фауну млекопитающих, Треверс подтвердил, что вымирание тилацина было гораздо большим, чем просто потерей вида. Оно положило конец целому эволюционному процессу.

Тилацин принадлежал к группе, известной как Dasyuromorphia, отряду сумчатых, включающему современных родственников, таких как сумчатые куницы. Сумчатые хищники эволюционировали в изоляции на австралийском континенте, занимая экологические ниши, которые в других частях мира занимали волки, лисы и крупные кошки.

Тилацин - классический пример конвергентной эволюции, процесса, посредством которого неродственные виды приобретают схожие черты для адаптации к схожим условиям окружающей среды. Хотя генетически он ближе к кенгуру, чем к собакам, у тилацина развился собачий череп и форма тела, что отражает его роль высшего хищника в экосистеме без псовых.

Тилацин давно исчез с материковой Австралии, вероятно, из-за изменений климата, охоты человека и появления динго около 3500 лет назад. Тасмания, изолированная Бассовым проливом, стала его последним убежищем, пока колонисты не достигли и ее берегов.

К 1888 году правительство Тасмании ввело систему вознаграждений: один фунт за каждого взрослого убитого тилацина и десять шиллингов за каждого детеныша. После этого началась масштабная кампания по истреблению этих животных. В течение десятилетий тысячи тилацинов были убиты, и их популяция быстро сокращалась. Помимо истребления, ускорили их исчезновение и другие экологические факторы:

утрата среды обитания из-за развития сельского хозяйства;

конкуренция с интродуцированными видами, особенно собаками;

заболевания, которые могли поразить оставшиеся популяции в начале XX века.

Последний подтвержденный дикий тилацин был застрелен в 1930 году. Именно этот тилацин лежит рядом с Уилфом Бэтти на фотографии. Последний содержавшийся в неволе тилацин, часто называемый Бенджамином, умер в зоопарке Хобарта в 1936 году. В 1938 году вид был официально объявлен вымершим.

