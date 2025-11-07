Премьер Венгрии Орбан ищет "союзников" для формирования антиукраинской коалиции, говорится в материале.

Новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем больше склоняется к правым взглядам. И это является тревожной новостью для Украины, рассказывает издание The Economist.

Издание отмечает, что Бабиш уже был на посту премьер-министра Чехии. Он занимал ее с 2017 по 2021 год, и всегда проводил предвыборную кампанию как популист, а его партия ANO идеологически является центристской. В то же время 3 ноября он заключил соглашение о формировании коалиции с двумя меньшими, более радикальными партиями: националистической "Свобода и прямая демократия" (SPD) под руководством Томио Окамуры, а также партией "Автомобилисты за себя".

Бабиш не поддерживает идею SPD о проведении референдума по выходу Чехии из ЕС и НАТО. Но не менее важным вопросом является его позиция относительно помощи Украине.

В своей предвыборной кампании он критиковал чешское правительство и говорил, что программа по закупке боеприпасов для Украины будет передана НАТО. Хотя, кроме этого момента, его взгляды в основном соответствуют проукраинскому консенсусу ЕС. В то же время партия SPD повторяет российскую позицию.

При чем здесь венгерский премьер Орбан

Авторы материала отмечают, что одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан хотел бы привлечь чехов к антиукраинскому альянсу в Центральной Европе. Партнеров он ищет в странах Вышеградской четверки: Чехии, Польше и Словакии.

Издание акцентирует, что Венгрия всегда делала для Украины меньше, чем другие страны. Например, Чехия приняла больше украинских беженцев на душу населения, чем любая другая страна. Польша говорит, что около 5% ее ВВП идет на помощь Украине и беженцам.

В свою очередь, Орбан не раз блокировал помощь ЕС Украине и накладывает вето на прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС.

Может ли кто-то стать на сторону Орбана

Авторы статьи пишут, что Польша является одним из самых преданных сторонников военных усилий Украины в ЕС. Более того, даже ее популистская оппозиция не хочет иметь ничего общего с позицией Венгрии.

Поэтому Орбан надеется на большее счастье с двумя другими членами Вышеградской группы, среди которых и Словакия. Ее премьер Роберт Фицо выступает против санкций ЕС против России. В то же время Милан Ниц из Немецкого совета по международным отношениям считает, что Фицо имеет прагматичное отношение к Украине.

Армида ван Рий из Центра европейских реформ, аналитического центра в Брюсселе, говорит, что Орбан изолирован в вопросе Украины. Кроме того, он впервые за 15 лет является аутсайдером в избирательной кампании.

"7 ноября он встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне и попытается добиться исключения из американских санкций в отношении российской нефти. Он организует общенациональный "антивоенный тур", который начнется 15 ноября в городе Дьёр на западе Венгрии, чтобы противостоять огромным митингам оппозиции, происходившим в последние месяцы. Но, как и в Чехии, отказ от Украины может не принести ему ожидаемого политического успеха", – констатирует издание.

Смена власти в Чехии

В октябре в Чехии состоялись выборы. На них победила партия с антиукраинскими взглядами. Партия Андрея Бабиша получает около 80 мест в парламенте.

The Guardian писало, что победа партии Бабиша угрожает помощи Украине от ЕС. Перед выборами он обещал прекратить военную поддержку.

Президент Чехии Петр Павел уже обратился к Бабишу с призывом не останавливать поставки снарядов Украине. Он акцентировал, что это навредит как Украине, так и Чехии.

