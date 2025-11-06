Эта находка, залегающая всего в паре метров от поверхности, вызвала восторг среди археологов.

Любопытное новое открытие было сделано прямо под сенью Великих пирамид Гизы в Египте. Об этом пишет Daily Galaxy.

Исследователи, используя передовые радиолокационные технологии, обнаружили то, что они описывают как "L-образную аномалию" рядом с Западным кладбищем. Эта находка, залегающая всего в паре метров от поверхности, вызвала восторг среди археологов.

Интересно, что открытие было сделано международной группой исследователей под руководством Мотоюки Сато из японского Университета Тохоку. Они использовали методы, позволяющие ученым визуализировать структуры глубоко под землей, не нарушая её целостности. Это открытие выявило наличие ранее неизвестных сооружений.

Отмечается, что западное кладбище, царское захоронение рядом с пирамидами, где была обнаружена эта аномалия, долгое время было важным местом захоронения высокопоставленных египтян. Этот район тщательно изучался на протяжении многих лет, и, по словам авторов исследования, опубликованного в журнале Archaeological Prospection, обнаруженная ими L-образная структура имеет размеры примерно 10 на 10 метров и находится всего в двух метрах под землей.

Его форма и глубина, в сочетании с использованием засыпанного песка, позволяют предположить, что он может быть создан человеком, хотя его первоначальное назначение остается неясным. L-образная форма была четко видна на радарных снимках, что дало группе хорошее представление о его размерах и местоположении.

Интересно, что под ней исследователи обнаружили более глубокую аномалию, на глубине до 10 метров, которая предполагает, что там может находиться нечто более крупное и сложное. Эта более глубокая структура была обнаружена с помощью электротомографии, которая выявила материал с высоким электрическим сопротивлением. Точная природа этого материала остается загадкой, но команда подозревает, что это может быть смесь песка и гравия, возможно, с вкраплениями воздушных пустот.

На данный момент ни радар, ни резистивное сканирование не смогли проникнуть в этот глубокий слой настолько глубоко, чтобы определить его точный состав. По мнению ученых, возможно, это мог быть гробница, подземный ход или даже камера.

Раскопки на горизонте

Отмечается, что єтот более глубокий слой, обнаруженный с помощью метода электроэрозионной томографии (ERT), представляет собой материал с высоким электрическим сопротивлением, который, по предположениям исследователей, может представлять собой смесь песка, гравия и воздушных пустот. Однако точные свойства материала остаются неизвестными. По словам исследователей:

"Мы полагаем, что обнаружили аномалию: сочетание неглубокой структуры, соединённой с более глубокой структурой. Возможно, это был вход в более глубокую структуру".

Интересно, что на Западном кладбище уже обнаружено множество исторических артефактов. Эта последняя аномалия вполне может стать ещё одним фрагментом головоломки, и, как отметил Питер Дер Мануэлян, египтолог из Гарвардского университета, не входивший в исследовательскую группу.

"Я пока не уверен, что именно представляет собой эта аномалия. Но она, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения", - сказал он.

