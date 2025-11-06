Автор статьи считает, что принц случайно "раскрыл карты".

Британский журналист Ричард Иден заявил, что влиятельные политики и придворные якобы разработали план возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

В колонке для Daily Mail он пишет, что "истинные намерения" Гарри раскрыло одно слово, которое герцог использовал в своем новом эссе "The Bond, The Banter, The Bravery: What It Means To Be British", посвященного Дню памяти. В тексте принц написал:

"Хотя сейчас я живу в Соединенных Штатах Америки, Британия - это страна, которой я с гордостью служил и за которую боролся".

По мнению Идена, именно слово "сейчас" является намеком на то, что Гарри и его семья не планируют оставаться в Калифорнии навсегда. "Он мог просто сказать "я живу в США", но добавил "сейчас". Представьте, сколько чашек разлетелось бы в их особняке в Монтесито, если бы Гарри назвал Меган своей "нынешней" женой! "Сейчас" означает "на данный момент" и является более чем сильным намеком на то, что Гарри (и его семья) недолго будут жить исключительно в Калифорнии", - пишет журналист.

Автор статьи добавляет, что сам текст эссе напоминает "любовное письмо ко всему, по чему Гарри скучает в своей родине". Более того, недавно герцог снова обратился в Министерство внутренних дел Великобритании с просьбой пересмотреть решение о его охране.

По словам Идена, тайный план по возвращению Гарри и Меган имеет кодовое название "Проект Оттепель", потому что его цель - "потепление" между Сассекскими и остальной королевской семьей. Впрочем, журналист считает, что возвращение супругов может нанести вред Уильяму и Кейт. По его мнению, король должен был бы лишить Гарри и Меган титулов одновременно с тем, как он забрал герцогство у принца Эндрю, ведь "пара из Калифорнии является не меньшей угрозой для монархии".

Напомним, ранее СМИ писали, что принц Уильям после восшествия на престол якобы планирует лишить Гарри и его семью королевских титулов.

