Ранее игра должны была выйти в мае.

Rockstar объявила о том, что Grand Theft Auto VI перенесли на 19 ноября 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series. Ранее игра должны была выйти 26 мая 2026-го.

О своем решении студия Rockstar сообщила в открытом письме. Компания поблагодарила всех за поддержку и извинилась за задержку, заверив, что несколько дополнительных месяцев помогут довести игру до совершенства.

Многие инсайдеры не сомневались в переносе: с последними релизами Rockstar регулярно придерживается такой же практики. Журналист Том Хендерсон еще в сентябре писал, что Rockstar, скорее всего, перенесет GTA 6 на осень 2026 года.

Известно, что Grand Theft Auto 6 начали полноценно разрабатывать в 2020-м. Стоимость создания игры оценивается в более чем миллиард долларов. Это будет самая дорогая игра в истории – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

Первый трейлер GTA 6 вышел в декабре 2023 года. На данный момент у видео больше 250 млн просмотров. Второй ролик грядущего экшена показали в мае этого года.

