Перед выборами он выступал за ограничение прав украинских беженцев и за улучшение отношений с Россией.

Новый председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года. Соответствующее видео политик опубликовал в соцсети Х.

На нем можно увидеть, как лидер правопопулистской партии SPD придерживает лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - сказал спикер в комментарии порталу iDNES.

Бывший вице-премьер Мариан Юречка назвал Окамуру "жалким человеком" и напомнил ему, что он снял символ солидарности и мужества.

Важно, что партия SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений.

Стоит отметить, что перед выборами Томио Окамура заявлял, что ключевым условием для входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Также политик считает, что украинцы "забирают у чехов работу и мешают брать газ у России".

Изменение позиции Чехии в отношении Украины

Ультраправый политик Филипп Турек, который с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии, заявил, что его страна, которая до сих пор была одним из самых последовательных союзников Украины, вероятно, отменит свою помощь Киеву после формирования нового правительства.

