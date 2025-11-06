Кремлевский диктатор может преследовать сразу несколько целей.

Россия сосредотачивает огневую мощь и войска на Покровске. После более чем года боев Покровск в значительной степени превратился в груду руин. Его довоенное население в 60 000 человек сократилось до менее чем 1 300 жителей.

Если Покровск упадет, он станет самым большим городом, потерянным Украиной со времен боев за Бахмут в мае 2023 года. Он рассматривается как последнее крупное препятствие, мешающее российским войскам приблизиться к Славянску и Краматорску — единственным крупным городам Донецкой области, которые остаются под контролем Украины и на которые давно претендует кремлевский диктатор Владимир Путин, пишет The New York Times.

Зачем России нужен Покровск

Захват Покровска может помочь Кремлю продвигать нарратив о том, что Россия наступает на поле боя и что война для Украины будет становиться только хуже, если она не согласится на тяжелые условия Москвы для завершения военных действий. Путин проигнорировал призывы президента США Дональда Трампа о прекращении огня, продолжая наступление на фронте.

Украина же борется за удержание Покровска частично для того, чтобы опровергнуть этот нарратив, особенно добиваясь большей поддержки от непредсказуемой администрации Трампа.

СМИ пишет, что, помимо геополитического посыла, военное значение потери Покровска для Украины может быть относительно небольшим. Постепенные российские успехи достаются огромной ценой. Хотя Украина стремится удержать Покровск, военные командиры утверждают, что тяжелые потери, которые ВСУ наносят российским войскам в этом районе, наносят ущерб российской военной кампании в целом.

"Примечательно в Покровске то, что российским силам потребовалось так много времени, чтобы достичь того, что было для Путина главным приоритетом. Это отрезвляет тех, кто прогнозирует быстрый захват Донецка", — сказала высокопоставленная сотрудница Пентагона в администрации Байдена Лора Купер.

Как сейчас выглядят боевые действия

В материале говорится, что бои в Украине превратились в продвижение, похожее на "протаскивание через цементную массу". На открытых участках фронта дроны делают любое перемещение на глубину до 25 километров смертельно опасным — эту зону называют "киллзоной". Тяжелую технику, включая танки, там почти не используют.

Украинские военные скрываются в укрытиях и разбитых зданиях, спят под кевларовыми одеялами. Российские силы перемещаются короткими перебежками группами по два-три человека.

Украинские военнослужащие говорят, что ожидают продолжения войны примерно в таком же стиле: россияне будут жертвовать огромным числом солдат ради минимальных продвижений. Всего, согласно недавнему исследованию, в войне были убиты или ранены почти один миллион российских военнослужащих — более чем вдвое больше, чем украинских.

"Одним из ключевых факторов, приведших к ухудшению ситуации в Покровске, стало продвижение России восточнее Доброполья в августе", — отметил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

К концу сентября территория вокруг Покровска представляла собой пустошь из обгоревшей техники и зданий. Дроны ползали по руинам города и заглядывали в подвалы, выискивая цели. При этом, некоторые военные и аналитики опасаются, что Украина снова будет слишком долго оттягивать решение об отступлении, как это было в прошлых боях в Курской области России или в таких городах, как Авдеевка в Донецкой области.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Покровск стал опасной дилеммой для Киева и шансом для Путина.

В голове кремлевского диктатора захват этого города должен быть именно тем, что "убедит" президента США в "неизбежности" российской победы, а также в "бесполезности" дальнейшей помощи Украине.

Кроме того, мы рассказывали о том, какой город может стать следующей целью для российских оккупантов после потери Покровска и Мирнограда.

