Активность российских оккупационных войск на Лиманском направлении после ухудшения погодных условий постепенно растет. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

По его словам, российские пехотные группы активны круглосуточно и пытаются обходить с флангов ключевые населенные пункты на этом участке фронта.

"Вражеские экипажи БПЛА работают над увеличением полетных дистанций, контролем наших логистических путей и подходов к Лиману", - отметил "Осман".

Он утверждает, что с украинской стороны происходит довольно эффективная круглосуточная утилизация россиян.

"Однако постоянная подпитка вражеских подразделений резервами позволяет не снижать темпов", - добавил Бунятов.

Офицер 12-й бригады Азов с позывным "Культура" рассказал, что Россия уже длительное время в районе Константиновки использует тактику просачивания.

"Они пытаются малыми группами использовать межпозиционное пространство, чтобы просачиваться и в дальнейшем накапливаться. То есть задача таких малых групп даже не вступать в какие-то контакты, это нельзя назвать какой-то ДРГ группой. Это больше просто просачивание для дальнейшего накопления", - сказал военный.

По его словам, что для таких наступлений РФ почти не использует технику, на которую Силам обороны было проще реагировать.

