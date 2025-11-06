События будут разворачиваться между вторым и третьим сезонами сериала.

В 2026 году выйдет анимационный сериал "Stranger Things: Tales From '85", созданный шоураннером Эриком Роблесом и авторами оригинального хита "Netflix" Мэттом и Россом Дафферами.

Как пишет Tudum, события сериала будут разворачиваться во вселенной "Очень странных дел" - между вторым и третьим сезонами - и покажут знакомых героев, но в новом, неожиданном формате. В представленном сегодня тизере Росс говорит, что команда "оторвалась на полную", поскольку в анимации, в отличие от сериала, нет никаких границ:

"Мы в восторге от того, что создали Эрик Роблес и его команда. Сценарии и анимация просто невероятны. Мы уже не можем дождаться, чтобы показать больше. Приключение продолжается!".

Действие сериала происходит зимой 1985 года. В Хокинсе, штат Индиана, царит холод и тревога. Знакомым героям предстоит столкнуться с новыми чудовищами и раскрыть паранормальную тайну, угрожающую городу. "Мы очень быстро поняли, что ничего не является таким, как кажется", - намекнул Роблес.

Идея создать "Tales From '85" возникла у Дафферов, когда они обсуждали, как расширить вселенную "Очень странных дел". Премьера запланирована уже на 2026 год.

Как известно, пятый сезон "Очень странных дел" станет финальной главой культового сериала. Премьера запланирована на 26 ноября, когда выйдут первые четыре эпизода. Еще три серии выйдут на Рождество, а финал - в новогоднюю ночь.

